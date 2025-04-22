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Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012641443.html
Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025
Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ
Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:14:00+03:00
2025-04-22T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника, сообщили в Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в Минобороны РФ, удар выполнял экипаж вертолета Ми-28НМ.
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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ
Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Минобороны: экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкУдарный вертолет Ми-28Н
Ударный вертолет Ми-28Н - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Ударный вертолет Ми-28Н. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Как уточнили в Минобороны РФ, удар выполнял экипаж вертолета Ми-28НМ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ми-28НМ
 
 
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