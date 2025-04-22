https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012641443.html

Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 22.04.2025

Экипаж Ми-28НМ ракетой уничтожил пункт временной дислокации ВСУ

Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника,... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:14:00+03:00

2025-04-22T05:14:00+03:00

2025-04-22T05:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский вертолет Ми-28НМ нанес удар многоцелевой управляемой ракетой по позициям ВСУ в курском приграничье, поражен пункт временной дислокации противника, сообщили в Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации расчета БПЛА ВСУ в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам", - говорится в сообщении. Отмечается, что, согласно докладу разведки, цель была поражена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования. Как уточнили в Минобороны РФ, удар выполнял экипаж вертолета Ми-28НМ.

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html

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курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм