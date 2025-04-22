https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html

Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2025

Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T05:08:00+03:00

2025-04-22T05:08:00+03:00

2025-04-22T05:08:00+03:00

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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе воздушной разведки было выявлено большое скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков группировки. "Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал "Молнию", снарядил его противотанковой миной и произвел запуск камикадзе в сторону вражеской цели. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, дрон успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовиков", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины