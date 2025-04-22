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Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2025
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе воздушной разведки было выявлено большое скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков группировки. "Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал "Молнию", снарядил его противотанковой миной и произвел запуск камикадзе в сторону вражеской цели. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, дрон успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовиков", - пояснили в Минобороны.
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

Минобороны: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.
"Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что в ходе воздушной разведки было выявлено большое скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков группировки.
"Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал "Молнию", снарядил его противотанковой миной и произвел запуск камикадзе в сторону вражеской цели. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, дрон успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовиков", - пояснили в Минобороны.
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С на специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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