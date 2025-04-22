https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640760.html
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 22.04.2025
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:08:00+03:00
2025-04-22T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5edf7c9dd91d43b794bd297f73ea47cd.jpg
ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Расчет БПЛА "Молния" 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожил опорный пункт ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Операторы БПЛА самолетного типа "Молния" отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что в ходе воздушной разведки было выявлено большое скопление военнослужащих ВСУ, которые препятствовали продвижению штурмовиков группировки. "Получив координаты цели, расчет беспилотного летательного аппарата оперативно собрал "Молнию", снарядил его противотанковой миной и произвел запуск камикадзе в сторону вражеской цели. Преодолев все преграды, включая вражеские системы радиоэлектронной борьбы и пункты воздушного наблюдения, дрон успешно поразил цель, что позволило продолжить продвижение штурмовиков", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20250422/spetsoperatsiya-2012640638.html
харьковская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004099757_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_7043b35f42c4f1e7647d2e2c5965e6a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Операторы БПЛА "Запада" уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области
Минобороны: операторы БПЛА уничтожили опорный пункт ВСУ в Харьковской области