https://ria.ru/20250422/solntsev-2012797097.html

Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок

Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок - РИА Новости, 22.04.2025

Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок

Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев призвал к 9 Мая привести в порядок все памятные объекты в регионе, посвященные Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:30:00+03:00

2025-04-22T17:30:00+03:00

2025-04-22T17:30:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев призвал к 9 Мая привести в порядок все памятные объекты в регионе, посвященные Великой Отечественной войне. Он рассказал о подготовке ко Дню Победы в регионе. В частности, Солнцев отметил, что ныне живущие участники Великой Отечественной войны из Оренбургской области получили звание "Почетный гражданин". Также нужды ветеранов их семей контролируют главы муниципалитетов. "Сохранение исторической памяти – важное направление в подготовке к 9 Мая. Обращаю внимание глав муниципалитетов, что все памятные объекты, посвященные Великой Отечественной войне, должны быть приведены в порядок! Убрать территорию, озеленить, покрасить, восстановить какие-то элементы – обязательная программа, которая должна быть выполнена ко Дню Победы", - написал в своем телеграм-канале Солнцев. При этом врио главы региона отметил, что во многих муниципалитетах работы ведутся. Также он подчеркнул важность того, чтобы все памятные объекты были готовы к посещению. "Продолжать эту работу необходимо в постоянном режиме", – написал Солнцев.

https://ria.ru/20250422/solntsev-2012791845.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений солнцев