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Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок - РИА Новости, 22.04.2025
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Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
17:30 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/solntsev-2012797097.html
Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок
Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок - РИА Новости, 22.04.2025
Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев призвал к 9 Мая привести в порядок все памятные объекты в регионе, посвященные Великой Отечественной... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:30:00+03:00
2025-04-22T17:30:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев призвал к 9 Мая привести в порядок все памятные объекты в регионе, посвященные Великой Отечественной войне. Он рассказал о подготовке ко Дню Победы в регионе. В частности, Солнцев отметил, что ныне живущие участники Великой Отечественной войны из Оренбургской области получили звание "Почетный гражданин". Также нужды ветеранов их семей контролируют главы муниципалитетов. "Сохранение исторической памяти – важное направление в подготовке к 9 Мая. Обращаю внимание глав муниципалитетов, что все памятные объекты, посвященные Великой Отечественной войне, должны быть приведены в порядок! Убрать территорию, озеленить, покрасить, восстановить какие-то элементы – обязательная программа, которая должна быть выполнена ко Дню Победы", - написал в своем телеграм-канале Солнцев. При этом врио главы региона отметил, что во многих муниципалитетах работы ведутся. Также он подчеркнул важность того, чтобы все памятные объекты были готовы к посещению. "Продолжать эту работу необходимо в постоянном режиме", – написал Солнцев.
https://ria.ru/20250422/solntsev-2012791845.html
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евгений солнцев
Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев: памятные объекты, посвященные ВОВ, должны быть приведены в порядок

Солнцев призвал ко Дню Победы привести в порядок объекты, посвященные ВОВ

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев призвал к 9 Мая привести в порядок все памятные объекты в регионе, посвященные Великой Отечественной войне.
Он рассказал о подготовке ко Дню Победы в регионе. В частности, Солнцев отметил, что ныне живущие участники Великой Отечественной войны из Оренбургской области получили звание "Почетный гражданин". Также нужды ветеранов их семей контролируют главы муниципалитетов.
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Солнцев: началось голосование по благоустройству общественных объектов
Вчера, 17:12
"Сохранение исторической памяти – важное направление в подготовке к 9 Мая. Обращаю внимание глав муниципалитетов, что все памятные объекты, посвященные Великой Отечественной войне, должны быть приведены в порядок! Убрать территорию, озеленить, покрасить, восстановить какие-то элементы – обязательная программа, которая должна быть выполнена ко Дню Победы", - написал в своем телеграм-канале Солнцев.
При этом врио главы региона отметил, что во многих муниципалитетах работы ведутся. Также он подчеркнул важность того, чтобы все памятные объекты были готовы к посещению.
"Продолжать эту работу необходимо в постоянном режиме", – написал Солнцев.
 
Оренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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