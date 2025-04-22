https://ria.ru/20250422/solntsev-2012791845.html

Солнцев: началось голосование по благоустройству общественных объектов

Солнцев: началось голосование по благоустройству общественных объектов - РИА Новости, 22.04.2025

Солнцев: началось голосование по благоустройству общественных объектов

В Оренбургской области стартовало голосование по благоустройству общественных пространств в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:12:00+03:00

2025-04-22T17:12:00+03:00

2025-04-22T17:13:00+03:00

оренбургская область

евгений солнцев

бугуруслан

бузулук

благоустройство

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Оренбургской области стартовало голосование по благоустройству общественных пространств в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев. Жители региона смогут выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2026 году. Они могут это сделать до 12 июня на сайте и при помощи волонтеров в торговых центрах и общественных местах. Жители могут отдать голос за любую из 42 локаций в 13 территориях: Абдулинском, Гайском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском, Ясненском муниципальных округах, Бугуруслане, Бузулуке, Медногорске, Новотроицке, Оренбурге, Орске, а также Светлинском районе. Глава региона отметил, что оренбуржцы ежегодно решают, какие общественные пространства нужно благоустроить. Эти локации становятся центрами отдыха жителей и гостей региона. "Такая востребованность новых объектов и вовлеченность в эту работу жителей по всей стране, конечно, не остались незамеченными. Президент России Владимир Владимирович Путин инициировал продолжение программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"", – написал в своем телеграм-канале Солнцев. Врио главы региона отметил, что в 2025 году в Оренбургской области благоустроят 18 общественных пространств.

https://ria.ru/20250422/blagoustroystvo-2012597387.html

https://ria.ru/20250421/podgotovka-2012492773.html

бугуруслан

бузулук

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

евгений солнцев, бугуруслан, бузулук, благоустройство