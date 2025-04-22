Солнцев: началось голосование по благоустройству общественных объектов
Солнцев: жители Оренбужья проголосуют по благоустройству общественных объектов
CC BY 4.0 / Официальный портал Правительства Оренбургской области (cropped) / Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. В Оренбургской области стартовало голосование по благоустройству общественных пространств в 2026 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни", сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.
Жители региона смогут выбрать объекты, которые будут благоустроены в 2026 году. Они могут это сделать до 12 июня на сайте и при помощи волонтеров в торговых центрах и общественных местах. Жители могут отдать голос за любую из 42 локаций в 13 территориях: Абдулинском, Гайском, Кувандыкском, Соль-Илецком, Сорочинском, Ясненском муниципальных округах, Бугуруслане, Бузулуке, Медногорске, Новотроицке, Оренбурге, Орске, а также Светлинском районе.
Глава региона отметил, что оренбуржцы ежегодно решают, какие общественные пространства нужно благоустроить. Эти локации становятся центрами отдыха жителей и гостей региона.
"Такая востребованность новых объектов и вовлеченность в эту работу жителей по всей стране, конечно, не остались незамеченными. Президент России Владимир Владимирович Путин инициировал продолжение программы "Формирование комфортной городской среды" в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура для жизни"", – написал в своем телеграм-канале Солнцев.
Врио главы региона отметил, что в 2025 году в Оренбургской области благоустроят 18 общественных пространств.