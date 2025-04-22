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Собчак назвала Церетели уникальным человеком - РИА Новости, 22.04.2025
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Культура
 
11:03 22.04.2025 (обновлено: 11:04 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sobchak-2012680814.html
Собчак назвала Церетели уникальным человеком
Собчак назвала Церетели уникальным человеком - РИА Новости, 22.04.2025
Собчак назвала Церетели уникальным человеком
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели и... РИА Новости, 22.04.2025
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культура
переделкино
зураб церетели
ксения собчак
умер зураб церетели
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели и отметила, что он был уникальным, чрезвычайно хлебосольным человеком. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Как ранее сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили, причиной смерти Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ. "Ушел Зураб Церетели. Это очень грустная и печальная для всех нас новость. Уникальный был человек, чрезвычайно хлебосольный, его дом - как пещера чудес, всё в тоннелях скульптур", - написала Собчак. Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели, отметив, что много раз была у него в гостях во время организованных художником приездов разных звёзд. Она также подчеркнула, что по своему обаянию Церетели "мог соперничать только с Никитой Сергеевичем Михалковым". "Он прожил классную и насыщенную жизнь", - добавила Собчак.
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012678678.html
https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html
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Культура, Переделкино, Зураб Церетели, Ксения Собчак, Умер Зураб Церетели
Собчак назвала Церетели уникальным человеком

Собчак: Церетели был уникальным и чрезвычайно хлебосольным человеком

© РИА Новости / Андрей Рудаков | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Андрей Рудаков
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Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели и отметила, что он был уникальным, чрезвычайно хлебосольным человеком.
Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Как ранее сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили, причиной смерти Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ.
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"Ушел Зураб Церетели. Это очень грустная и печальная для всех нас новость. Уникальный был человек, чрезвычайно хлебосольный, его дом - как пещера чудес, всё в тоннелях скульптур", - написала Собчак.
Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели, отметив, что много раз была у него в гостях во время организованных художником приездов разных звёзд. Она также подчеркнула, что по своему обаянию Церетели "мог соперничать только с Никитой Сергеевичем Михалковым".
"Он прожил классную и насыщенную жизнь", - добавила Собчак.
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КультураПеределкиноЗураб ЦеретелиКсения СобчакУмер Зураб Церетели
 
 
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