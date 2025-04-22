https://ria.ru/20250422/sobchak-2012680814.html

Собчак назвала Церетели уникальным человеком

Собчак назвала Церетели уникальным человеком - РИА Новости, 22.04.2025

Собчак назвала Церетели уникальным человеком

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:03:00+03:00

2025-04-22T11:03:00+03:00

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культура

переделкино

зураб церетели

ксения собчак

умер зураб церетели

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале выразила соболезнования в связи с уходом из жизни художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели и отметила, что он был уникальным, чрезвычайно хлебосольным человеком. Художник ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Как ранее сообщил РИА Новости его помощник Сергей Шагулашвили, причиной смерти Церетели стала остановка сердца, он умер дома в Переделкино в окружении своих работ. "Ушел Зураб Церетели. Это очень грустная и печальная для всех нас новость. Уникальный был человек, чрезвычайно хлебосольный, его дом - как пещера чудес, всё в тоннелях скульптур", - написала Собчак. Собчак поделилась воспоминаниями о Церетели, отметив, что много раз была у него в гостях во время организованных художником приездов разных звёзд. Она также подчеркнула, что по своему обаянию Церетели "мог соперничать только с Никитой Сергеевичем Михалковым". "Он прожил классную и насыщенную жизнь", - добавила Собчак.

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012678678.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012653484.html

переделкино

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

переделкино, зураб церетели, ксения собчак, умер зураб церетели