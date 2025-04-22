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Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале - РИА Новости, 22.04.2025
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15:52 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/snjatie-2012757932.html
Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале
Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале - РИА Новости, 22.04.2025
Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале
Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале в связи РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:52:00+03:00
2025-04-22T15:52:00+03:00
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале в связи с вынесенным ей приговором, сообщил член ее партии Стив Бриуа. "Марин Ле Пен по-прежнему является советником департамента. В административный суд подана апелляция с требованием о приостановлении действия решения", - сообщил он в соцсети Х, комментируя сообщения СМИ о снятии Ле Пен с должности. Таким образом, до вынесения решения апелляционным судом Ле Пен продолжит занимать данный пост. На прошлой неделе префектура департамента сообщила, что постановление об официальном снятии политика с должности вступило в силу. Ранее сообщалось, что Ле Пен снимут с этой должности согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Вместе с этим она сохранит кресло депутата в нижней палате парламента до следующих выборов. Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП. Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
https://ria.ru/20250331/premer-2008491307.html
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в мире, париж, марин ле пен, европарламент, парламент франции
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент, Парламент Франции
Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале

Ле Пен обжаловала снятие с поста советника департамента Па-де-Кале

© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен. Архивное фото
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ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Лидер фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен обжаловала снятие с должности советника департамента Па-де-Кале в связи с вынесенным ей приговором, сообщил член ее партии Стив Бриуа.
"Марин Ле Пен по-прежнему является советником департамента. В административный суд подана апелляция с требованием о приостановлении действия решения", - сообщил он в соцсети Х, комментируя сообщения СМИ о снятии Ле Пен с должности.
Марин Ле Пен в здании суда в Париже - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Премьер Франции выразил обеспокоенность из-за приговора Ле Пен
31 марта, 18:39
Таким образом, до вынесения решения апелляционным судом Ле Пен продолжит занимать данный пост.
На прошлой неделе префектура департамента сообщила, что постановление об официальном снятии политика с должности вступило в силу.
Ранее сообщалось, что Ле Пен снимут с этой должности согласно приговору суда по делу о хищении средств Европарламента. Вместе с этим она сохранит кресло депутата в нижней палате парламента до следующих выборов.
Суд Парижа 31 марта вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов от правой партии "Национальное объединение" по делу о растрате средств Европарламента. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 год ЕП выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании "централизованной системы" отмывания денег ЕП.
Как и другим признанным виновными депутатам, суд запретил ей избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
AFP: власти Франции начали новое расследование против Ле Пен
1 апреля, 19:03
 
В миреПарижМарин Ле ПенЕвропарламентПарламент Франции
 
 
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