https://ria.ru/20250422/snaryady-2012844904.html

При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб

При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб - РИА Новости, 22.04.2025

При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб

Никто не погиб из-за инцидента с детонацией снарядов на складе во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:58:00+03:00

2025-04-22T20:58:00+03:00

2025-04-22T21:07:00+03:00

происшествия

владимирская область

взрыв в воинской части во владимирской области

киржачский район

александр авдеев (дипломат)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Никто не погиб из-за инцидента с детонацией снарядов на складе во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев."На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба… К счастью, из-за инцидента никто не погиб", - написал губернатор в Telegram-канале.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/pvr-2012838788.html

владимирская область

киржачский район

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Наталья Макарова

происшествия, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, киржачский район, александр авдеев (дипломат), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)