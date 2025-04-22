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При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб - РИА Новости, 22.04.2025
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20:58 22.04.2025 (обновлено: 21:07 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/snaryady-2012844904.html
При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб
При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб - РИА Новости, 22.04.2025
При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб
Никто не погиб из-за инцидента с детонацией снарядов на складе во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:58:00+03:00
2025-04-22T21:07:00+03:00
происшествия
владимирская область
взрыв в воинской части во владимирской области
киржачский район
александр авдеев (дипломат)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Никто не погиб из-за инцидента с детонацией снарядов на складе во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев."На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба… К счастью, из-за инцидента никто не погиб", - написал губернатор в Telegram-канале.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/pvr-2012838788.html
владимирская область
киржачский район
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происшествия, владимирская область, взрыв в воинской части во владимирской области, киржачский район, александр авдеев (дипломат), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Владимирская область, Взрыв в воинской части во Владимирской области, Киржачский район, Александр Авдеев (дипломат), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При детонации снарядов на складе во Владимирской области никто не погиб

Авдеев: никто не погиб при детонации на складе снарядов во Владимирской области

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Никто не погиб из-за инцидента с детонацией снарядов на складе во Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«
"На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба… К счастью, из-за инцидента никто не погиб", - написал губернатор в Telegram-канале.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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ПроисшествияВладимирская областьВзрыв в воинской части во Владимирской областиКиржачский районАлександр Авдеев (дипломат)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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