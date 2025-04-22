https://ria.ru/20250422/smi-2012653061.html
СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине
СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине
План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T08:46:00+03:00
2025-04-22T08:46:00+03:00
2025-04-22T08:53:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. План президента США Дональда Трампа по украинскому урегулированию может включать развертывание на Украине европейских сил, чтобы обеспечить соблюдение прекращения огня, сообщает газета New York Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации."Хотя условия еще окончательны, поскольку Киев и Москва ведут внутренние обсуждения плана, один высокопоставленный чиновник администрации заявил, что они могут включать развертывание европейских сил на Украине в случае, если будет достигнуто прекращение огня", - пишет издание.По данным издания, в настоящее время также обсуждается задействование отдельной миротворческой силы в форме совместной комиссии с участием РФ, Украины и третьей, не входящей в НАТО страны для мониторинга линии соприкосновения и обеспечения прекращения огня.Как пишет издание, участие США также возможно, однако не в военном, а денежном виде.Газета отмечает, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф на этой неделе может представить РФ последнее, "наилучшее" предложение, которое, возможно, будет включать снятие некоторых санкций.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД РФ ранее заявили, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину - это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у Киева.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012646048.html
https://ria.ru/20250422/tramp-2012589031.html
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005598300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, киев, дональд трамп, сергей лавров, дмитрий песков, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ раскрыли детали плана Трампа по Украине
NYP: план Трампа по Украине может включать развертывание европейских сил