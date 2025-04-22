https://ria.ru/20250422/situatsija-2012662113.html

Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением ребенка в школе

Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением ребенка в школе - РИА Новости, 22.04.2025

Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением ребенка в школе

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с избиением ребенка в столичной школе №2120. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:35:00+03:00

2025-04-22T09:35:00+03:00

2025-04-22T09:35:00+03:00

происшествия

москва

ольга ярославская

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с избиением ребенка в столичной школе №2120. Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили РИА Новости, что также взяли на контроль эту ситуацию. Инцидент там расценили как "жестокий акт насилия", была создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки. "По факту инцидента в школе №2120, где в результате конфликта пострадал несовершеннолетний, проводится всесторонняя проверка. Подключены все уполномоченные органы: департамент образования и науки города Москвы, а также правоохранительные структуры города. Хочу подчеркнуть: подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом… Держу ситуацию на личном контроле. Подробные комментарии будут даны по итогам официальной проверки", - написала Ярославская в своем Telegram-канале. Она выразила уверенность, что по результатам проверки виновные будут наказаны, будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и профилактике агрессивного поведения в подростковой среде.

https://ria.ru/20250421/krasnojarsk-2012471920.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ольга ярославская, убийство мужчины на юге москвы