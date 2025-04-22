Детский омбудсмен прокомментировала ситуацию с избиением ребенка в школе
Детский омбудсмен Ярославская взяла на контроль ЧП с избиением ребенка в школе
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская
Уполномоченный по правам ребенка в городе Москве Ольга Ярославская. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская взяла на контроль ситуацию с избиением ребенка в столичной школе №2120.
Ранее в пресс-службе столичного департамента образования и науки сообщили РИА Новости, что также взяли на контроль эту ситуацию. Инцидент там расценили как "жестокий акт насилия", была создана специальная комиссия для проведения внутренней проверки.
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"По факту инцидента в школе №2120, где в результате конфликта пострадал несовершеннолетний, проводится всесторонняя проверка. Подключены все уполномоченные органы: департамент образования и науки города Москвы, а также правоохранительные структуры города. Хочу подчеркнуть: подобным ситуациям не место ни в школе, ни в обществе в целом… Держу ситуацию на личном контроле. Подробные комментарии будут даны по итогам официальной проверки", - написала Ярославская в своем Telegram-канале.
Она выразила уверенность, что по результатам проверки виновные будут наказаны, будут сделаны выводы и даны рекомендации по недопущению и профилактике агрессивного поведения в подростковой среде.
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