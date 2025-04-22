В Сирии усилили меры безопасности после предупреждений США
В Сирии усилили меры безопасности после предупреждений США о терактах в Дамаске
© Фото : SANAСирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
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Москва, 22 апр - РИА Новости. Сирийские власти серьезно отнеслись к предупреждениям госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске и усилили меры безопасности, сообщил РИА Новости источник, приближенный к сирийской администрации.
По словам источника, сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам, особенно после сообщений о том, что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) заявила о намерении осуществить серию нападений на объекты в Дамаске, объявив новые власти САР враждебными после того, как они выразили желание присоединиться к международной коалиции, борющейся с ИГ с 2014 года.
"Службы безопасности и министерство обороны уже предприняли ряд мер в последние два дня, увеличив количество блокпостов в Дамаске и усилив уже существующие, а также перебросив вооруженные подразделения в стратегически важные районы Дамаска и его окрестности, особенно на северных въездах в столицу в районе Катифа и восточной периферии, соединенной с пустыней, а также в районах южного предместья Хомса и западного Каламуна, граничащего с Ливаном, где, как полагают, размещены силы "Хезболлах", - добавил источник.
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Собеседник агентства отметил, что в сложившейся ситуации сирийские власти также обратились за помощью к Турции с просьбой увеличить число разведывательных полетов их беспилотников над различными регионами Сирии для усиления контроля и отслеживания любых враждебных действий, особенно в пустыне, где находятся мобильные группы боевиков ИГ, которые могут стать авангардом группировки, если будет принято решение атаковать Дамаск.
Ранее госдепартамент США выпустил предупреждение своим гражданам, находящимся в Сирии, и тем, кто желает ее посетить, о достоверной информации относительно возможных нападений на туристические объекты Сирии и рекомендовал не ездить в страну из-за высокого уровня опасности, включая вооруженные конфликты и возможность атак без предупреждения в таких местах, как торговые центры и другие объекты массового посещения.
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