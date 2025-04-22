https://ria.ru/20250422/simferopol-2012721629.html
Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе
Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе - РИА Новости, 22.04.2025
Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе
Первый офис страховой компании "СОГАЗ" для розничных клиентов начал работу в Симферополе, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:47:00+03:00
2025-04-22T13:47:00+03:00
2025-04-22T13:47:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первый офис страховой компании "СОГАЗ" для розничных клиентов начал работу в Симферополе, сообщает пресс-служба компании. Открытие офиса в Симферополе является закономерным этапом региональной стратегии компании, уточняется в релизе. С 2014 года СОГАЗ страхует корпоративных клиентов в Крыму, теперь услуги компании будут доступны и для частных клиентов. "Крым демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы видим здесь значительный потенциал для развития страховых продуктов как для бизнеса, так и для частных клиентов. Мы подходим к работе на полуострове как к долгосрочному проекту. Это не только расширение географии присутствия, но и часть нашей стратегии по обеспечению доступности страховой защиты для жителей всех регионов России. В ближайшее время мы планируем наращивать присутствие в других городах полуострова и развивать дистанционные каналы взаимодействия с жителями", — отметил председатель правления СОГАЗа Антон Устинов. Офис расположен по адресу: проспект Кирова, 54. Страховая группа "СОГАЗ" работает на российском рынке более 30 лет.
https://realty.ria.ru/20250123/sogaz-1995109254.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, согаз
Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Симферополе
Первый офис СОГАЗа для розничных клиентов открылся в Крыму
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Первый офис страховой компании "СОГАЗ" для розничных клиентов начал работу в Симферополе, сообщает пресс-служба компании.
Открытие офиса в Симферополе является закономерным этапом региональной стратегии компании, уточняется в релизе. С 2014 года СОГАЗ
страхует корпоративных клиентов в Крыму, теперь услуги компании будут доступны и для частных клиентов.
"Крым демонстрирует устойчивый экономический рост, и мы видим здесь значительный потенциал для развития страховых продуктов как для бизнеса, так и для частных клиентов. Мы подходим к работе на полуострове как к долгосрочному проекту. Это не только расширение географии присутствия, но и часть нашей стратегии по обеспечению доступности страховой защиты для жителей всех регионов России. В ближайшее время мы планируем наращивать присутствие в других городах полуострова и развивать дистанционные каналы взаимодействия с жителями", — отметил председатель правления СОГАЗа Антон Устинов.
Офис расположен по адресу: проспект Кирова, 54.
Страховая группа "СОГАЗ" работает на российском рынке более 30 лет.