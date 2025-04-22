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Швейцария раскрыла детали санкций против российских СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
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17:49 22.04.2025 (обновлено: 17:55 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/shveytsariya-2012803870.html
Швейцария раскрыла детали санкций против российских СМИ
Швейцария раскрыла детали санкций против российских СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
Швейцария раскрыла детали санкций против российских СМИ
Санкции Швейцарии в отношении восьми российских СМИ касаются только запрета на рекламу, в отличие от санкций ЕС, российские СМИ не запрещены в Швейцарии,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:49:00+03:00
2025-04-22T17:55:00+03:00
швейцария
в мире
греция
мария захарова
красная звезда
европарламент
евросоюз
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Санкции Швейцарии в отношении восьми российских СМИ касаются только запрета на рекламу, в отличие от санкций ЕС, российские СМИ не запрещены в Швейцарии, заявили РИА Новости в пресс-службе Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии.Ранее во вторник Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против восьми российских СМИ EADaily, "Лента", News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда" и Fondsk."СМИ, недавно перечисленные в приложении 25 к постановлению О мерах, связанных с ситуацией на Украине, подпадают под запрет на рекламу, как и другие СМИ, уже перечисленные в приложении 25. Швейцария запретила рекламу в различных СМИ… Этот запрет действует с 29 июня 2022 года", - сказали в ведомстве.В пресс-службе добавили, что правительство Швейцарии по-прежнему считает, что более эффективно оперировать фактами, а не запрещать СМИ."В отличие от мер ЕС, на эти СМИ не распространяется запрет на вещание в Швейцарии", - заключили в SECO.В феврале ЕС ввел санкции против ряд российских изданий, в частности, EADaily, "Лента", News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда".Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
https://ria.ru/20250224/sanktsii-2001364181.html
https://ria.ru/20250415/ssha-2011271757.html
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швейцария, в мире, греция, мария захарова, красная звезда, европарламент, евросоюз, санкции в отношении россии
Швейцария, В мире, Греция, Мария Захарова, Красная звезда, Европарламент, Евросоюз, Санкции в отношении России
Швейцария раскрыла детали санкций против российских СМИ

Санкции Швейцарии против российских СМИ касаются только запрета на рекламу

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ЖЕНЕВА, 22 апр – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Санкции Швейцарии в отношении восьми российских СМИ касаются только запрета на рекламу, в отличие от санкций ЕС, российские СМИ не запрещены в Швейцарии, заявили РИА Новости в пресс-службе Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии.
Ранее во вторник Швейцария присоединилась к санкциям ЕС против восьми российских СМИ EADaily, "Лента", News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда" и Fondsk.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
В ООН прокомментировали очередные европейские санкции против российских СМИ
24 февраля, 21:16
"СМИ, недавно перечисленные в приложении 25 к постановлению О мерах, связанных с ситуацией на Украине, подпадают под запрет на рекламу, как и другие СМИ, уже перечисленные в приложении 25. Швейцария запретила рекламу в различных СМИ… Этот запрет действует с 29 июня 2022 года", - сказали в ведомстве.
В пресс-службе добавили, что правительство Швейцарии по-прежнему считает, что более эффективно оперировать фактами, а не запрещать СМИ.
"В отличие от мер ЕС, на эти СМИ не распространяется запрет на вещание в Швейцарии", - заключили в SECO.
В феврале ЕС ввел санкции против ряд российских изданий, в частности, EADaily, "Лента", News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда".
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций, агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя ранее санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.
Министерство иностранных дел Греции без объяснения причин отказалось продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня") на 2025 год, корпункт закрывается после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель МИД России Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство РФ в Греции и Европейская федерация журналистов (EFJ).
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
СМИ: демократы предложили ужесточить антироссийские санкции США
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