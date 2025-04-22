https://ria.ru/20250422/shtraf-2012746354.html
Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии
Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.04.2025
Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии
Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный историку Тамаре Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T15:10:00+03:00
2025-04-22T15:10:00+03:00
2025-04-22T15:10:00+03:00
россия
тамара эйдельман
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный историку Тамаре Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но получила отказ. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.* признана в РФ иноагентом
https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008435750.html
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россия, тамара эйдельман, московский городской суд, происшествия
Россия, Тамара Эйдельман, Московский городской суд, Происшествия
Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии
Мосгорсуд признал законным штраф историку Эйдельман за дискредитацию армии