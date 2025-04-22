https://ria.ru/20250422/shtraf-2012746354.html

Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии

Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии - РИА Новости, 22.04.2025

Суд утвердил штраф историку Эйдельман* за дискредитацию армии

Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный историку Тамаре Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:10:00+03:00

2025-04-22T15:10:00+03:00

2025-04-22T15:10:00+03:00

россия

тамара эйдельман

московский городской суд

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956125768_0:9:818:469_1920x0_80_0_0_6a6d86b8f2b0143b5083afdbeeb340ba.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным штраф в размере 50 тысяч рублей, назначенный историку Тамаре Эйдельман* за дискредитацию российской армии, сообщили РИА Новости в суде. "Постановление по делу об административном правонарушении оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения", - сказали в суде. Ранее Эйдельман* штрафовали из-за неправильной маркировки иностранного агента. Ее внесли в соответствующий реестр в сентябре 2022 года. Она пыталась обжаловать решение Минюста и добиться исключения из данного списка, но получила отказ. Кроме того, как сообщала столичная прокуратура, против Эйдельман* возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная группой лиц, по предварительному сговору или с использованием сети). Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 2 до 5 миллионов рублей, принудительных работ на срок до 5 лет или лишения свободы на этот же период.* признана в РФ иноагентом

https://ria.ru/20250415/shtraf-2011447138.html

https://ria.ru/20250331/sud-2008435750.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, тамара эйдельман, московский городской суд, происшествия