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В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:23:00+03:00
2025-04-22T23:23:00+03:00
2025-04-22T23:23:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Киржачском районе создаётся волонтёрский штаб для помощи жителям. К оказанию поддержки местному населению готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели. Благодарю земляков за добрую инициативу", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов. Губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента.
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киржачский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
Авдеев: во Владимирской области создают волонтерский штаб для помощи жителям