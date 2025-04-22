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В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб - РИА Новости, 22.04.2025
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23:23 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/shtab-2012856629.html
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб - РИА Новости, 22.04.2025
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб
Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:23:00+03:00
2025-04-22T23:23:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Киржачском районе создаётся волонтёрский штаб для помощи жителям. К оказанию поддержки местному населению готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели. Благодарю земляков за добрую инициативу", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов. Губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента.
https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012817589.html
киржачский район
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происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области
В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб

Авдеев: во Владимирской области создают волонтерский штаб для помощи жителям

© Фото : Виктор СандросДым в Киржачском районе
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Виктор Сандрос
Дым в Киржачском районе
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев.
«
Киржачском районе создаётся волонтёрский штаб для помощи жителям. К оказанию поддержки местному населению готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели. Благодарю земляков за добрую инициативу", - написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов. Губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента.
Дым в Киржачском районе - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вчера, 18:43
 
ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской области
 
 
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