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В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб

В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб - РИА Новости, 22.04.2025

В Киржачском районе Владимирской области создадут волонтерский штаб

Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T23:23:00+03:00

2025-04-22T23:23:00+03:00

2025-04-22T23:23:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Волонтерский штаб для помощи жителям создают в Киржачском районе Владимирской области в связи с ЧС, сообщил губернатор Александр Авдеев. "В Киржачском районе создаётся волонтёрский штаб для помощи жителям. К оказанию поддержки местному населению готовы подключиться общественники и неравнодушные предприниматели. Благодарю земляков за добрую инициативу", - написал Авдеев в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. Предварительная причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами. В Киржачском районе объявлена чрезвычайная ситуация, проводится эвакуация из зон возможного поражения при детонации боеприпасов. Губернатор ранее сообщал о четырех пострадавших в результате инцидента.

https://ria.ru/20250422/evakuatsiya-2012817589.html

киржачский район

владимирская область

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Наталья Макарова

происшествия, киржачский район, владимирская область, министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области