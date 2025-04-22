https://ria.ru/20250422/shtab-2012846336.html

Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба

Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба - РИА Новости, 22.04.2025

Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба

После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:16:00+03:00

2025-04-22T21:16:00+03:00

2025-04-22T21:16:00+03:00

происшествия

киржачский район

владимирская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

министерство обороны рф (минобороны рф)

взрыв в воинской части во владимирской области

россия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба", - написал Авдеев.

https://ria.ru/20250422/vzryv-2012792847.html

киржачский район

владимирская область

россия

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происшествия, киржачский район, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия