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Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба - РИА Новости, 22.04.2025
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21:16 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/shtab-2012846336.html
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба - РИА Новости, 22.04.2025
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба
После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:16:00+03:00
2025-04-22T21:16:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. &quot;На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба&quot;, - написал Авдеев.
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киржачский район
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происшествия, киржачский район, владимирская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны рф (минобороны рф), взрыв в воинской части во владимирской области, россия
Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба

Авдеев: комиссия по оценке ущерба работает в Киржачском районе, где произошло ЧС

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Губернатор Владимирской области Александр Авдеев
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
«

"На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба", - написал Авдеев.

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ПроисшествияКиржачский районВладимирская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Взрыв в воинской части во Владимирской областиРоссия
 
 
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