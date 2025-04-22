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Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба - РИА Новости, 22.04.2025
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба
После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:16:00+03:00
2025-04-22T21:16:00+03:00
2025-04-22T21:16:00+03:00
происшествия
киржачский район
владимирская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны рф (минобороны рф)
взрыв в воинской части во владимирской области
россия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. После ЧС в Киржачском районе создан оперативный штаб, идет взаимодействие с Минобороны РФ и МЧС, работает комиссия по оценке ущерба, сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев в своем Telegram-канале. "На территории воинской части в Киржачском районе в результате нештатной ситуации произошло возгорание боеприпасов. Произошла детонация склада снарядов. Создан оперативный штаб. Идёт взаимодействие с Минобороны, МЧС. Работает комиссия по оценке ущерба", - написал Авдеев.
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киржачский район
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Происшествия, Киржачский район, Владимирская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия
Губернатор Владимирской области рассказал о работе оперативного штаба
Авдеев: комиссия по оценке ущерба работает в Киржачском районе, где произошло ЧС