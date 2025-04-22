https://ria.ru/20250422/shtab-2012814955.html

Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям

Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 22.04.2025

Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе, сообщила глава района Елена... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:28:00+03:00

2025-04-22T18:28:00+03:00

2025-04-22T18:28:00+03:00

происшествия

владимирская область

киржачский район

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе, сообщила глава района Елена Карпова. "Штаб по чрезвычайным ситуациям возглавил лично губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Все экстренные службы привлечены к работе", - написала Карпова в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

владимирская область

киржачский район

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происшествия, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф)