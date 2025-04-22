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Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 22.04.2025
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18:28 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/shtab-2012814955.html
Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям
Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям - РИА Новости, 22.04.2025
Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе, сообщила глава района Елена... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:28:00+03:00
2025-04-22T18:28:00+03:00
происшествия
владимирская область
киржачский район
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе, сообщила глава района Елена Карпова. "Штаб по чрезвычайным ситуациям возглавил лично губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Все экстренные службы привлечены к работе", - написала Карпова в своем Telegram-канале. Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
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владимирская область
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происшествия, владимирская область, киржачский район, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Владимирская область, Киржачский район, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Губернатор Владимирской области возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям

Авдеев возглавил штаб по ЧС после ЧП на складе во Владимирской области

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ / Губернатор Владимирской области Александр Авдеев
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания РФ /
Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Губернатор Владимирской области Александр Авдеев возглавил штаб по чрезвычайным ситуациям после инцидента в Киржачском районе, сообщила глава района Елена Карпова.
«
"Штаб по чрезвычайным ситуациям возглавил лично губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Все экстренные службы привлечены к работе", - написала Карпова в своем Telegram-канале.
Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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Вчера, 18:20
 
ПроисшествияВладимирская областьКиржачский районМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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