https://ria.ru/20250422/shos-2012820763.html

"Россия сегодня" провела дискуссию о роли ШОС в геополитических реалиях

"Россия сегодня" провела дискуссию о роли ШОС в геополитических реалиях - РИА Новости, 22.04.2025

"Россия сегодня" провела дискуссию о роли ШОС в геополитических реалиях

Медиагруппа "Россия сегодня" провела экспертную дискуссию на тему "Роль ШОС в новых геополитических реалиях". В круглом столе приняли участие председатель... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:53:00+03:00

2025-04-22T18:53:00+03:00

2025-04-22T18:53:00+03:00

миа "россия сегодня"

шос

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" провела экспертную дискуссию на тему "Роль ШОС в новых геополитических реалиях". В круглом столе приняли участие председатель Совета российского национального Центра исследований ШОС, научный руководитель Института Китая и современной Азии РАН, руководитель департамента международных отношений НИУ ВШЭ Александр Лукин; директор департамента исследований Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзиго; директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков; директор Центра стратегических исследований и моделирования Объединённого института оборонных исследований Индии Раджендра Сингх Ядав; старший научный сотрудник Индийского совета по международным делам Аттар Зафар; член научного совета Института исследований Ирана и Евразии (IRAS), профессор Тегеранского университета Джахангир Карами и и.о. директора Института мировой экономики и мировой политики Республики Казахстан Жумабек Сарабеков.Открывая мероприятие, председатель Совета российского национального Центра исследований ШОС Александр Лукин подчеркнул, что ШОС – это комплексная региональная организация, включающая в себя основные государства Евразии, которой в нестабильной международной обстановке необходимо играть консолидирующую роль: "В сложившейся ситуации, когда некоторые страны и, прежде всего, США, развязывают с рядом стран, фактически со всем миром, торговую войну, ШОС особенно важно развивать необходимое экономическое направление".Директор департамента исследований Европы и Центральной Азии Китайского института международных исследований Ли Цзиго отметил, что современная международная реальность характеризуется ожесточенной конфронтацией между великими державами и проявлениями беспринципной гегемонии США, ярким примером которой является торговая война Трампа против всего мира. Эксперт отметил, что экономическая глобализация, как и рост мировой торговли, замедлились, при этом появились новые вызовы, включая энергетическую, продовольственную и экологическую безопасность."Характеристика сегодняшнего мира – сильные беспорядки и большие перемены. Причина хаоса в том, что США беспокоятся о потере гегемонии и принимали, и принимают критические мероприятия, чтобы защищать своё господство", - подчеркнул Ли Цзиго.Директор Центра стратегических исследований и моделирования Объединенного института оборонных исследований Индии Раджендра Сингх Ядав сообщил, что сейчас особенно важно объединять усилия стран мира по региональному признаку, в частности, для противостояния одностороннему доминированию в геополитике: "Я считаю, что в рамках ШОС, БРИКС, равно как и вне этих структур, необходимо создать какой-то фундамент для того, чтобы дать миру стабильность, в которой он так нуждается".И.о. директора Института мировой экономики и мировой политики Республики Казахстан Жумабек Сарабеков отметил, что начавшаяся в апреле глобальная тарифная война влияет на изменения привычной реальности: "Мы живем в условиях беспрецедентного отката экономической глобализации, мы четко видим, что идет сильный тренд на фрагментацию мирового рынка, протекционизм, тарифные войны, санкции. Это все заменяет прежнюю открытую модель мировой экономики и уже происходит разделение на конкурирующие экономические, и, что важно, технологические блоки".Директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков в формате видеообращения отметил: "Несмотря на то, что за время существования ШОС появилось множество других международных организаций, альтернативы Шанхайской организации сотрудничества нет. Тем более, что в нынешних непростых геополитических реалиях ШОС может стать именно той международной организацией, которая возьмет на себя ответственность и миссию по выстраиванию новых геополитических векторов на глобальном мировом уровне". Эксперт подчеркнул, что ШОС способна предложить мировому сообществу альтернативную и более продуктивную экономическую повестку, основанную на трендах многополярности, соблюдении договоренностей, партнёрства и взаимовыгодности: "Используя, в первую очередь, приоритеты национальных экономик, страны организации фактически пробайкотировали антироссийские санкции Запада. Даже несмотря на мощное давление Вашингтона и Брюсселя, за последние два года рост товарооборота между РФ и членами ШОС увеличился более чем на 30 процентов".Старший научный сотрудник Индийского совета по международным делам Аттар Зафар сообщил, что в современном мире многосторонний диалог является залогом международного мира и безопасности, отметив при этом ключевую роль ШОС: "Мы выступаем за консенсусное принятие решений, поскольку это позволяет нам приходить к общему знаменателю по ключевым вопросам, таким как борьба с терроризмом и изменением климата, и в этом смысле ШОС может стать залогом обеспечения всеобщего благосостояния".Член научного совета Института исследований Ирана и Евразии (IRAS), профессор Тегеранского университета Джахангир Карами в завершении мероприятия заявил о необходимости дальнейшего развития диалога в рамках ШОС в качестве базы для построения формирующегося сейчас многополярного миропорядка. Эксперт считает, что "демократия, свобода и гражданское общество – важные ценности и залог социального развития, но их полная реализация возможна только в том случае, если у нас есть ответственные правительства, готовые развивать многостороннее сотрудничество с другими странами".

https://ria.ru/20250410/shos-2010502143.html

https://ria.ru/20250402/shos-2008984340.html

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миа "россия сегодня", шос