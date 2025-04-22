https://ria.ru/20250422/shkola-2012844201.html

Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы

Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы - РИА Новости, 22.04.2025

Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы

Виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:54:00+03:00

2025-04-22T20:54:00+03:00

2025-04-22T20:54:00+03:00

происшествия

новая москва

следственный комитет россии (ск рф)

убийство мужчины на юге москвы

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Ранее в столичном главке СК сообщили, что два подростка подозреваются в избиении несовершеннолетнего в школе в Новой Москве, они задержаны. "Школа №2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html

новая москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы