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Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы
Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы - РИА Новости, 22.04.2025
Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы
Виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:54:00+03:00
2025-04-22T20:54:00+03:00
2025-04-22T20:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Виновные в избиении восьмиклассника в московской школе №2120 исключены из образовательного учреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки. Ранее в столичном главке СК сообщили, что два подростка подозреваются в избиении несовершеннолетнего в школе в Новой Москве, они задержаны. "Школа №2120 инициировала проведение внеочередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, на котором было принято решение об исключении виновных в избиении восьмиклассника. Приказы об отчислении школьников уже подписаны директором школы", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20241026/penza-1980262011.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, новая москва, следственный комитет россии (ск рф), убийство мужчины на юге москвы
Происшествия, Новая Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Убийство мужчины на юге Москвы
Подростков, избивших восьмиклассника, исключили из московской школы
Из московской школе No2120 исключили виновных в избиении восьмиклассника