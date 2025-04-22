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Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка
Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка - РИА Новости, 22.04.2025
Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка
Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка, на которой обсуждались вопросы реализации социально значимых... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:03:00+03:00
2025-04-22T19:03:00+03:00
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КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка, на которой обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов в Калужской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. "Губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка — вице-президентом ПАО "Сбербанк" – председателем Среднерусского банка Евгением Титовым и управляющим Калужским отделением ПАО "Сбербанк" Максимом Волковым… В ходе встречи обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов в Калужской области", - говорится в сообщении. Владислав Шапша отметил, что история взаимодействия правительства области со Сбером длительная и эффективная: "Мы много проектов совместно уже реализовали и будем продолжать дальше развивать взаимное сотрудничество по развитию промышленности, АПК, поддержке предпринимательства, в строительной отрасли и социальной сфере. Важно, чтобы несмотря на вызовы, как внешние, так и внутренние, наши совместные планы по реализации значимых для региона проектов были выполнены", - цитирует Шапшу пресс-служба. Глава региона поздравил с недавним назначением на должность руководителя Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка Максима Волкова. Ранее он занимал должность заместителя управляющего Брянского отделения, отмечают в пресс-службе.
https://ria.ru/20250417/novoseltsev-2011859567.html
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калужская область, владислав шапша, сбербанк россии
Калужская область, Калужская область, Владислав Шапша, Сбербанк России
Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка
Калужский губернатор Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка
КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка, на которой обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов в Калужской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
"Губернатор Владислав Шапша провел рабочую встречу с руководством Сбербанка — вице-президентом ПАО "Сбербанк" – председателем Среднерусского банка Евгением Титовым и управляющим Калужским отделением ПАО "Сбербанк" Максимом Волковым… В ходе встречи обсуждались вопросы реализации социально значимых проектов в Калужской области", - говорится в сообщении.
Владислав Шапша отметил, что история взаимодействия правительства области со Сбером длительная и эффективная:
"Мы много проектов совместно уже реализовали и будем продолжать дальше развивать взаимное сотрудничество по развитию промышленности, АПК, поддержке предпринимательства, в строительной отрасли и социальной сфере. Важно, чтобы несмотря на вызовы, как внешние, так и внутренние, наши совместные планы по реализации значимых для региона проектов были выполнены", - цитирует Шапшу пресс-служба.
Глава региона поздравил с недавним назначением на должность руководителя Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка Максима Волкова. Ранее он занимал должность заместителя управляющего Брянского отделения, отмечают в пресс-службе.