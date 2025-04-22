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На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП
Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T11:47:00+03:00
2025-04-22T11:47:00+03:00
2025-04-22T11:48:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись, два человека, предварительно, пострадали. Возгорание локализовано. "Из-за ДТП нет движения на 195 км М-11 "Нева" в сторону Москвы. Организован съезд на 208 км на М-10 "Россия"", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП
На участке трассы М11 под Тверью нет движения из-за ДТП с двумя грузовиками