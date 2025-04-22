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На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
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11:47 22.04.2025 (обновлено: 11:48 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sezd-2012693834.html
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП - РИА Новости, 22.04.2025
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП
Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись, два человека, предварительно, пострадали. Возгорание локализовано. "Из-за ДТП нет движения на 195 км М-11 "Нева" в сторону Москвы. Организован съезд на 208 км на М-10 "Россия"", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП

На участке трассы М11 под Тверью нет движения из-за ДТП с двумя грузовиками

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияДТП на трассе М-11 в Тверской области
ДТП на трассе М-11 в Тверской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
ДТП на трассе М-11 в Тверской области
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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале.
Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись, два человека, предварительно, пострадали. Возгорание локализовано.
"Из-за ДТП нет движения на 195 км М-11 "Нева" в сторону Москвы. Организован съезд на 208 км на М-10 "Россия"", - говорится в сообщении.
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