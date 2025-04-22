https://ria.ru/20250422/sezd-2012693834.html

На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП

На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП - РИА Новости, 22.04.2025

На участке трассы М11 в Тверской области нет движения из-за ДТП

Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:47:00+03:00

2025-04-22T11:47:00+03:00

2025-04-22T11:48:00+03:00

происшествия

москва

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РЯЗАНЬ, 22 апр - РИА Новости. Движения нет на 195-м километре трассы М11 "Нева" в сторону Москвы из-за аварии, организован съезд на М10 "Россия", сообщил "Автодор" в своем Telegram-канале. Ранее ГУМЧС по Тверской области сообщало, что два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на М11, после чего загорелись, два человека, предварительно, пострадали. Возгорание локализовано. "Из-за ДТП нет движения на 195 км М-11 "Нева" в сторону Москвы. Организован съезд на 208 км на М-10 "Россия"", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250422/tatarstan-2012657075.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва