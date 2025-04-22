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Сервис по проверке шума около аэродромов улучшили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 22.04.2025
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Новости Подмосковья
 
13:32 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/servis-2012718746.html
Сервис по проверке шума около аэродромов улучшили на регпортале Подмосковья
Сервис по проверке шума около аэродромов улучшили на регпортале Подмосковья - РИА Новости, 22.04.2025
Сервис по проверке шума около аэродромов улучшили на регпортале Подмосковья
На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах аэродромов Чкаловский, Кубинка,... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:32:00+03:00
2025-04-22T13:32:00+03:00
новости подмосковья
клин
кубинка
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В рамках оптимизации услуги был улучшен сервис предпроверки попадания объектов в зоны аэродромов – актуализирован их перечень. Это существенно облегчает застройщикам процесс получения нужных документов. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 130 госуслуг по вопросам земли и стройки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Для ряда объектов, включая многоквартирные жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Таким образом, если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов, сначала нужно измерить уровни шума. Заказать проведение таких исследований можно на регпортале Подмосковья. Услуга "Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума" доступна в разделе "Бизнесу" – "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование". Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.
https://ria.ru/20250422/volontery-2012707332.html
клин
кубинка
московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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клин, кубинка, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Клин, Кубинка, Московская область (Подмосковье)
Сервис по проверке шума около аэродромов улучшили на регпортале Подмосковья

Сервис по проверке шума у аэродромов обновили на регпортале Московской области

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. На регпортале Подмосковья оптимизировали услугу по заказу лабораторных измерений уровней шума на земельных участках в границах аэродромов Чкаловский, Кубинка, Клин, Ступино, Раменское и Луховицы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В рамках оптимизации услуги был улучшен сервис предпроверки попадания объектов в зоны аэродромов – актуализирован их перечень. Это существенно облегчает застройщикам процесс получения нужных документов. Всего на региональном портале для жителей и бизнеса Подмосковья доступно более 130 госуслуг по вопросам земли и стройки", – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Для ряда объектов, включая многоквартирные жилые дома, развлекательные центры, кафе, рестораны и интернаты, действуют строгие нормы по допустимому уровню шума. Таким образом, если эти объекты планируется возводить вблизи аэродромов, сначала нужно измерить уровни шума. Заказать проведение таких исследований можно на регпортале Подмосковья.
Услуга "Выдача протокола лабораторных испытаний (измерений) уровней шума" доступна в разделе "Бизнесу" – "Земля и стройка" – "Проектирование и согласование". Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, юридические и физические лица.
 
Новости ПодмосковьяКлинКубинкаМосковская область (Подмосковье)
 
 
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