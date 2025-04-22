Драма, криминал, любовь: почему новый сериал "Цыгане" неожиданно стал хитом
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Павел Сурков. Цыганская романтика для массового зрителя практически неведома. С одной стороны, есть ряд откровенно анекдотических стереотипов, которые в свое время отлично высмеял в "Ширли-мырли" Владимир Меньшов. С другой — странная тайна древнего народа, своеобразных выходцев из иного мира, особенного, но незримо соседствующего с миром современным и обыденным. И вот такие необычные люди — с собственным представлением о чести, долге и уникальным личным кодексом нравственных принципов — больше похожи на героя "Цыгана", главной романтической теледрамы 1980-х.
Актеры
Дмитрий Чеботарев — Михаил / Михай Деметр
Игорь Золотовицкий — Червоня
Игорь Золотовицкий — Червоня
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Елизавета Юрьева — Диана
Полина Гухман — Яна
Арсений Семенов — Савко
Полина Гухман — Яна
Арсений Семенов — Савко
Актриса Полина Гухман
Антон Артемьев — Рамир
Евгений Санников
Евгений Санников — Лялин
Павел Ворожцов — Маслов
Игорь Грабузов — Воронцов
Игорь Черневич — Покровский
Мила Ершова — Катя
Игорь Грабузов — Воронцов
Игорь Черневич — Покровский
Мила Ершова — Катя
Сюжет сериала "Цыгане. Улица Шекспира" (2025 год)
Молодой карьерист возвращается из Москвы на свою малую родину, чтобы наконец-то разобраться с застарелыми проблемами, страхами и незакрытыми гештальтами. Добавьте сюда встречу с первой любовью, опору на истинные реалии: улица Шекспира действительно существует в Екатеринбурге — и, как поговаривают местные, на ней в самом деле жили представители цыганской диаспоры.
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Собственно, сюжет всех восьми серий уже практически изложен. Первая любовь столичного адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) носит звучное имя Диана (Елизавета Юрьева).
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Естественно, и у Михаила есть тайна: никакой он не Михаил, а Михай — цыган по крови. Из табора его изгнали, а теперь ему еще надо выдернуть из тюрьмы собственную дочку, о существовании которой он понятия не имел. В общем, смешайте воедино турецкие, мексиканские и наши, российские страсти, добавьте этнической приправы — и вуаля! — добро пожаловать на улицу Шекспира.
Рецензия на сериал "Цыгане. Улица Шекспира"
Ходульность истории скрашивают внешний антураж и актерская игра. Фильм намеренно выдержан в несколько театральной манере — и это, безусловно, на пользу. По крайней мере, за персонажами наблюдать интересно, хотя бы потому, что их экранная жизнь кардинально отличается от привычной сериальной. Динамика порой неспешная, но сюжетный саспенс нет-нет да и проклюнется — никуда не денешься ни от застарелых семейных тайн, ни от криминальных стереотипов.
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Естественно, торговля наркотиками, столкновение двух таборов — богатого и бедного. Вокруг снуют коррумпированные чиновники, прочая мелкая и крупная мерзость, криминальные авторитеты из различных регионов страны — в общем, традиционный набор детективно-романтического сериала.
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
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© Okko (2025)
Фрагмент сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Фрагмент сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
2 из 5
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
3 из 5
© Okko (2025)
Сцена из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Сцена из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
4 из 5
© Okko (2025)
Сериал "Цыгане. Улица Шекспира"
Сериал "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
5 из 5
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
1 из 5
Фрагмент сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
2 из 5
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
3 из 5
Сцена из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
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Сериал "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
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Сериал "Цыгане" аккуратно балансирует на опасной грани. Скатиться в этнические стереотипы, да и в откровенную ксенофобию, было много шансов, но авторы этого успешно избежали. Архаичный быт воссоздан с тщанием и даже с любовью. Насколько адекватно — вопрос, но со стороны цыганской диаспоры особой критики вроде бы не прозвучало.
С любовной линией, без которой сегодня не обходится ни одно многосерийное творение, все более чем хорошо. Елизавета Юрьева (Диана) прекрасна, соблазнительна, горда и неприступна. Еще одна каноническая цыганка, сошедшая то ли с пушкинских, то ли с толстовских страниц. Плюс харизматичный барон Червоня в исполнении Игоря Золотовицкого — появление на экране этого замечательного артиста украшает любую постановку.
© Okko (2025)Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
© Okko (2025)
Кадр из сериала "Цыгане. Улица Шекспира"
Есть в "Цыганах" и яркий саундтрек от Кирилла Бородулева, и неуловимые, но точные цитаты из Гая Ричи — когда на экране цыганский табор и криминал, от ассоциаций с "Большим кушем" не отвязаться. Есть и нагнетание драмы, и загадка: кто же все-таки главный злодей, который дергает за ниточки, управляющие и цыганским сообществом, и всем вокруг. Ну и, конечно, неизменные вопросы "поженятся или нет", а также "спасет ли ребеночка".
Вердикт прост: ничего особенно нового, кроме действительно уникального этноантуража и театральной манеры игры артистов в "Цыганах" нет, но, пожалуй, это и не требуется. Криминальная драма — точно не хуже иных и без дурацких сюжетных ляпов.