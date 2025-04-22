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В парламенте Сербии призвали помнить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.04.2025
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23:03 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/serbija-2012855559.html
В парламенте Сербии призвали помнить правду о Второй мировой войне
В парламенте Сербии призвали помнить правду о Второй мировой войне - РИА Новости, 22.04.2025
В парламенте Сербии призвали помнить правду о Второй мировой войне
Сербия сохраняет память о Второй мировой войне и ее жертвах, необходимо защищать и активно поддерживать историческую правду, заявила председатель Скупщины... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:03:00+03:00
2025-04-22T23:03:00+03:00
в мире
сербия
югославия
белград (город)
ана брнабич
иосип броз тито
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БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. Сербия сохраняет память о Второй мировой войне и ее жертвах, необходимо защищать и активно поддерживать историческую правду, заявила председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич. Брнабич во вторник возглавила государственную церемонию в День памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма во Второй мировой войне. Во главе делегации руководства страны она возложила венки в мемориальном парке Яйинцы в пригороде Белграда. "Яйинцы были одним из крупнейших мест массовых убийств в Европе, где за несколько лет погибли более 80 тысяч сербов, евреев, цыган и антифашистов других национальностей… Память о Яйинцах возлагает ответственность за то, чтобы мы не позволили подобному повториться… Мы сегодня, 80 лет спустя, отдаем почести их жертве не только на словах, но и делом, соблюдая мир, поддерживая истину, сохраняя ценности, на которых основывается свобода. Наша обязанность в том, чтобы не допустить, чтобы зло банализировалось, страдания забывались, правда умалчивалась, поэтому Сербия активно привержена развитию культуры памяти", - приводит пресс-служба Скупщины слова Брнабич. Спикер парламента указала на помощь сербских властей Музею жертв геноцида, обновлению мемориальных комплексов, сотрудничеству с исследовательскими институтами и диалогу с семьями жертв. "К сожалению, живем в то время, когда порой тихо, но упорно релятивизуется, то, что не смеет быть релятивизовано. Жертвы забываются, молчание становится официальной позицией. Это не случайность, а предупреждение всем нам. Мы все должны быть громче в защите исторической правды, не ради прошлого, но ради детей, которых учим, что такое добро и что такое зло. Сербия это делает мирно и решительно, без реваншизма и ненависти, с пониманием того, что не бывает компромиссов, когда речь идет об истине", - указал Брнабич. В пригородных Яйинцах расстреливали и хоронили жертв двух белградских концлагерей – Баница и Старо-Саймиште. Баница была крупнейшим лагерем тюремного типа, через нее прошли около 24 тысяч человек, несколько тысяч из которых были расстреляны в Яйинцах. На Саймиште с 1941 по 1944 годы располагался концентрационный лагерь под руководством офицеров СС, а затем усташей (хорватских нацистов). В нем за время его существования содержались около 100 тысяч человек, из которых до 47 тысяч умерли от тяжелых условий содержания и были убиты, среди них - около 7 тысяч местных евреев. Для уничтожения заключенных фашисты активно использовали грузовики с выведенными внутрь кузова выхлопными трубами, в которых за одну поездку от лагеря до места захоронения погибали до 100 человек, которых затем хоронили в Яйинцах. Выше по течению реки Савы в Хорватии и Боснии и Герцеговине были расположены концлагерь Ясеновац и его часть Доня-Градина. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годы сербов, евреев и цыган. Отличительной особенностью концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
https://ria.ru/20241019/aushvits-1978903077.html
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в мире, сербия, югославия, белград (город), ана брнабич, иосип броз тито
В мире, Сербия, Югославия, Белград (город), Ана Брнабич, Иосип Броз Тито
В парламенте Сербии призвали помнить правду о Второй мировой войне

Спикер парламента Сербии Брнабич: страна хранит память о Второй мировой войне

© Fotolia / krutenyukВид с воздуха на Белград, Сербия
Вид с воздуха на Белград, Сербия - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Fotolia / krutenyuk
Вид с воздуха на Белград, Сербия . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 22 апр – РИА Новости. Сербия сохраняет память о Второй мировой войне и ее жертвах, необходимо защищать и активно поддерживать историческую правду, заявила председатель Скупщины (спикер парламента) Сербии Ана Брнабич.
Брнабич во вторник возглавила государственную церемонию в День памяти жертв Холокоста, геноцида и других жертв фашизма во Второй мировой войне. Во главе делегации руководства страны она возложила венки в мемориальном парке Яйинцы в пригороде Белграда.
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«
"Яйинцы были одним из крупнейших мест массовых убийств в Европе, где за несколько лет погибли более 80 тысяч сербов, евреев, цыган и антифашистов других национальностей… Память о Яйинцах возлагает ответственность за то, чтобы мы не позволили подобному повториться… Мы сегодня, 80 лет спустя, отдаем почести их жертве не только на словах, но и делом, соблюдая мир, поддерживая истину, сохраняя ценности, на которых основывается свобода. Наша обязанность в том, чтобы не допустить, чтобы зло банализировалось, страдания забывались, правда умалчивалась, поэтому Сербия активно привержена развитию культуры памяти", - приводит пресс-служба Скупщины слова Брнабич.
Спикер парламента указала на помощь сербских властей Музею жертв геноцида, обновлению мемориальных комплексов, сотрудничеству с исследовательскими институтами и диалогу с семьями жертв.
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«
"К сожалению, живем в то время, когда порой тихо, но упорно релятивизуется, то, что не смеет быть релятивизовано. Жертвы забываются, молчание становится официальной позицией. Это не случайность, а предупреждение всем нам. Мы все должны быть громче в защите исторической правды, не ради прошлого, но ради детей, которых учим, что такое добро и что такое зло. Сербия это делает мирно и решительно, без реваншизма и ненависти, с пониманием того, что не бывает компромиссов, когда речь идет об истине", - указал Брнабич.
В пригородных Яйинцах расстреливали и хоронили жертв двух белградских концлагерей – Баница и Старо-Саймиште. Баница была крупнейшим лагерем тюремного типа, через нее прошли около 24 тысяч человек, несколько тысяч из которых были расстреляны в Яйинцах. На Саймиште с 1941 по 1944 годы располагался концентрационный лагерь под руководством офицеров СС, а затем усташей (хорватских нацистов). В нем за время его существования содержались около 100 тысяч человек, из которых до 47 тысяч умерли от тяжелых условий содержания и были убиты, среди них - около 7 тысяч местных евреев. Для уничтожения заключенных фашисты активно использовали грузовики с выведенными внутрь кузова выхлопными трубами, в которых за одну поездку от лагеря до места захоронения погибали до 100 человек, которых затем хоронили в Яйинцах.
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Выше по течению реки Савы в Хорватии и Боснии и Герцеговине были расположены концлагерь Ясеновац и его часть Доня-Градина. Комплекс лагерей простирался на 210 квадратных километров и служил хорватским фашистам-усташам местом уничтожения содержавшихся в лагере и пригоняемых с территории Независимого государства Хорватия в 1941-1945 годы сербов, евреев и цыган. Отличительной особенностью концлагеря Ясеновац было уничтожение людей жестокими способами - убийство специальными ножами и молотами, утопление, захоронение и сжигание заживо. В различных источниках цифры колеблются от сотен тысяч до миллиона. Мемориальный комплекс Ясеновац содержит сведения о 83 тысячах жертв, половина из которых - женщины и дети.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше 7 тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллионов человек.
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