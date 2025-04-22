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Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
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13:22 22.04.2025 (обновлено: 15:43 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/sanktsii-2012716506.html
Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ
Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ - РИА Новости, 22.04.2025
Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ
Швейцария впервые присоединилась к европейским санкциям против российских СМИ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте Государственного секретариата... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T13:22:00+03:00
2025-04-22T15:43:00+03:00
швейцария
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Швейцария впервые присоединилась к европейским санкциям против российских СМИ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO).Речь идет о восьми средствах массовой информации: EADaily, "Лента" , News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда" и Fondsk. Евросоюз включил их в 16-й пакет антироссийских санкций, утвержденный в феврале. Как следует из документа SECO, Швейцария также внесла эти издания в свой санкционный список. Он вступит в силу 23 апреля. До этого Швейцария никогда не присоединялась к санкциям против СМИ по соображениям уважения свободы прессы.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских медиа, запретив их вещание на территории Евросоюза. Причем это решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.В начале апреля комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций. Агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.Кроме того, отказался продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости и МИД Греции. Причин в ведомстве не назвали. В результате корпункт закрылся после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель российского МИД Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство в Греции и Европейская федерация журналистов.
https://ria.ru/20250420/globalizatsiya-2012348506.html
https://ria.ru/20250307/sanktsii-2003725216.html
https://ria.ru/20250418/es-2012061886.html
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Швейцария, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Швейцария присоединилась к санкциям против российских СМИ

Швейцария присоединилась к санкциям против восьми российских СМИ

© Getty Images / Sean GallupФлаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Sean Gallup
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 22 апр — РИА Новости. Швейцария впервые присоединилась к европейским санкциям против российских СМИ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте Государственного секретариата по экономике (SECO).
Речь идет о восьми средствах массовой информации: EADaily, "Лента" , News Front, RuBaltic, "Южный Фронт", "Фонд стратегической культуры", "Красная звезда" и Fondsk. Евросоюз включил их в 16-й пакет антироссийских санкций, утвержденный в феврале. Как следует из документа SECO, Швейцария также внесла эти издания в свой санкционный список. Он вступит в силу 23 апреля.
Здание парламента Великобритании - РИА Новости, 1920, 20.04.2025
"Началось с санкций": в Британии заявили о конце эпохи глобализации
20 апреля, 07:16
До этого Швейцария никогда не присоединялась к санкциям против СМИ по соображениям уважения свободы прессы.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. Еще в ноябре 2016-го Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, а главными угрозами назывались Sputnik и RT. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских медиа, запретив их вещание на территории Евросоюза. Причем это решение принималось без обращения в суд или к национальным регуляторам, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Швейцария сняла часть санкций против Сирии
7 марта, 19:45
В начале апреля комитет по аккредитации журналистов при институтах Евросоюза в Брюсселе отказался продлить аккредитацию РИА Новости на 2025 год, сославшись на ограничения, вытекающие из санкций. Агентство опротестовало это решение. При этом ЕС, вводя санкции против российских СМИ, неоднократно подчеркивал, что рестрикции не затрагивают журналистскую деятельность их сотрудников.
Кроме того, отказался продлить аккредитацию корреспонденту РИА Новости и МИД Греции. Причин в ведомстве не назвали. В результате корпункт закрылся после более 20 лет работы. Решение Афин осудили официальный представитель российского МИД Мария Захарова, медиагруппа "Россия сегодня", посольство в Греции и Европейская федерация журналистов.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Politico: ЕС не будет отменять авиационные санкции против России
18 апреля, 13:48
 
ШвейцарияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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