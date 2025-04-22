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Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно - РИА Новости, 22.04.2025
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21:37 22.04.2025 (обновлено: 22:20 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/samolet-2012848916.html
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно - РИА Новости, 22.04.2025
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно
Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:37:00+03:00
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шереметьево (аэропорт)
происшествия
победа (авиакомпания)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа", который готовился к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме", приземлился штатно."Во время выполнения рейса DP 513 по маршруту Санкт-Петербург-Киров произошло срабатывание датчика одной из систем. Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме - "Шереметьево". Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне", - прокомментировали в "Победе".
https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html
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шереметьево (аэропорт), происшествия, победа (авиакомпания)
Шереметьево (аэропорт), Происшествия, Победа (авиакомпания)
Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно

В Шереметьево штатно приземлился самолет, который готовился к экстренной посадке

© Фото : Бюджетный перевозчик/АэрофлотСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Фото : Бюджетный перевозчик/Аэрофлот
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа", который готовился к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме", приземлился штатно.
«
"Во время выполнения рейса DP 513 по маршруту Санкт-Петербург-Киров произошло срабатывание датчика одной из систем. Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме - "Шереметьево". Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне", - прокомментировали в "Победе".
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