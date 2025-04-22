https://ria.ru/20250422/samolet-2012848916.html

Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно

Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно - РИА Новости, 22.04.2025

Самолет, готовившийся к экстренной посадке в Шереметьево, сел штатно

Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:37:00+03:00

2025-04-22T21:37:00+03:00

2025-04-22T22:20:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

происшествия

победа (авиакомпания)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103204/25/1032042500_0:71:600:409_1920x0_80_0_0_d72385c7d6c6a67d01499ba1b8dbc932.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Самолет рейсом Петербург-Киров, который готовился к экстренной посадке в московском "Шереметьево", приземлился штатно, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Уточняется, что Boeing-738 авиакомпании "Победа", который готовился к экстренной посадке в "Шереметьево" из-за "снижения параметров давления в гидросистеме", приземлился штатно."Во время выполнения рейса DP 513 по маршруту Санкт-Петербург-Киров произошло срабатывание датчика одной из систем. Командир принял решение о посадке на запасном аэродроме - "Шереметьево". Посадка прошла в штатном режиме. Клиенты продолжат полет на резервном воздушном судне", - прокомментировали в "Победе".

https://ria.ru/20250107/samolet-1992746195.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

шереметьево (аэропорт), происшествия, победа (авиакомпания)