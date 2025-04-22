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Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область
Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область - РИА Новости, 22.04.2025
Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область
Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:58:00+03:00
2025-04-22T17:58:00+03:00
2025-04-22T18:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
днепр (город)
владимир сальдо
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на посещение детских садиков, сообщил губернатор регион Владимир Сальдо. "Несмотря на постоянные обстрелы, люди возвращаются. Мы это видим по увеличившейся численности в классах школ, заявок на детские сады, по увеличивающимся торговым операциям, торговля идет. Люди возвращаются, несмотря на пропагандистское давление противника на левобережье", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, владимир соловьев (телеведущий), общество
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Днепр (город), Владимир Сальдо, Владимир Соловьев (телеведущий), Общество
Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область
Сальдо: жители возвращаются в Херсонскую область, несмотря на обстрелы