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Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область

Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область - РИА Новости, 22.04.2025

Сальдо рассказал о возвращении ранее уехавших жителей в Херсонскую область

Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:58:00+03:00

2025-04-22T17:58:00+03:00

2025-04-22T18:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

владимир сальдо

владимир соловьев (телеведущий)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Уехавшие ранее в связи с началом военных действий жители Херсонской области постепенно возвращаются обратно, это видно по росту числа детей в школах и заявок на посещение детских садиков, сообщил губернатор регион Владимир Сальдо. "Несмотря на постоянные обстрелы, люди возвращаются. Мы это видим по увеличившейся численности в классах школ, заявок на детские сады, по увеличивающимся торговым операциям, торговля идет. Люди возвращаются, несмотря на пропагандистское давление противника на левобережье", - сказал Сальдо на передаче "Вечер с Владимиром Соловьёвым" в эфире телеканала "Россия 1". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250422/mo-2012704839.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), владимир сальдо, владимир соловьев (телеведущий), общество