https://ria.ru/20250422/sahalin-2012642825.html
На Сахалине задержали нотариуса за пособничество в мошенничестве
На Сахалине задержали нотариуса за пособничество в мошенничестве - РИА Новости, 22.04.2025
На Сахалине задержали нотариуса за пособничество в мошенничестве
Член Южно-Сахалинского нотариального округа задержана за пособничество в покушении на мошенничество на сумму 55 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ России РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T05:33:00+03:00
2025-04-22T05:33:00+03:00
2025-04-22T05:33:00+03:00
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Член Южно-Сахалинского нотариального округа задержана за пособничество в покушении на мошенничество на сумму 55 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ России по Сахалинской области. "Нотариус, действуя в интересах группы лиц, состоящей из трех областных жителей, за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого пособники пытались завладеть чужим наследством общей суммой 55 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Как информирует пресс-служба ведомства, в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере). "Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении соучастников преступления также возбуждено уголовное дело", - отмечает пресс-служба. По информации СУСК по региону, по данному делу арестован еще один участник преступления, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере). "По версии следствия, в 2021 году четверо жителей области совместно организовали мошенническую схему по лишению наследства родственников умершего мужчины", - добавляется в сообщении пресс-службы.
https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671790.html
https://ria.ru/20250411/arest-2010730596.html
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происшествия, жилье, россия, сахалинская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Жилье, Россия, Сахалинская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине задержали нотариуса за пособничество в мошенничестве
На Сахалине нотариуса задержали за пособничество в покушении на мошенничество
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 апр - РИА Новости. Член Южно-Сахалинского нотариального округа задержана за пособничество в покушении на мошенничество на сумму 55 миллионов рублей, сообщает управление ФСБ России по Сахалинской области.
"Нотариус, действуя в интересах группы лиц, состоящей из трех областных жителей, за денежное вознаграждение в размере 1 миллиона рублей нотариально заверила фиктивный документ, с помощью которого пособники пытались завладеть чужим наследством общей суммой 55 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
Как информирует пресс-служба ведомства, в отношении нотариуса возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (пособничество в покушении на мошенничество в особо крупном размере).
"Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении соучастников преступления также возбуждено уголовное дело", - отмечает пресс-служба.
По информации СУСК по региону, по данному делу арестован еще один участник преступления, еще двое находятся под подпиской о невыезде. Им предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
"По версии следствия, в 2021 году четверо жителей области совместно организовали мошенническую схему по лишению наследства родственников умершего мужчины", - добавляется в сообщении пресс-службы.