Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет
Никас Сафронов рассказал, что изобразил Трампа, который хочет мира во всем мире
Никас Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и добавил важные элементы, такие как фирменная кепка и статуя Свободы.
Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов.
«
"Конечно, исторический был процесс - написать его в тот момент, когда на него было покушение, в него стреляли. Вот эта разбрызганная кровь по его правой щеке - я тоже сохранил. Но его мужественное лицо, смотрящее гордо с надеждой на то, что все будет с ним хорошо", - рассказал Сафронов.
Он отметил, что увидел обложку в журнале Times, где Трамп был изображен в окружении своих помощников, которые его пытаются спасти, но "все равно поднимает руку вверх, говоря о том, что "я не сдаюсь, я буду бороться и дальше".
«
"Я взялся за эту работу и стал думать, как его изобразить. Я взял материал, который был в интернете, но я убрал всех лишних людей, всех действующих. Взял полуопущенный флаг, поставил на фоне, и, конечно, вспомнил про статую Свободы. Потом узнал, что он родился в Нью-Йорке, и я изобразил набережную, а сзади Нью-Йорк", - рассказал художник.
Сафронов подчеркнул, что ему важно было уделить внимание деталям.
Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф
22 марта, 04:22
«
"Я стал изображать, создавая те элементы, которые, мне казалось важны, то есть кепка - понятно, на обратной стороне "Америка станет великой", и флаг, который он пытается своей рукой и жестом поднять. Все это символично", - подчеркнул художник.
Он добавил, что именно этот портрет является не совсем классическим, а скорее историческим, "на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире".
«
"Мне приятно, что я поучаствовал в этом мировом процессе своим искусством. Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина, как в Америке, так и во всем мире. Такие работы обычно без цены - они бесценны", - заключил Сафронов.
Художник высказался о подарке Путина Трампу
22 марта, 17:31