https://ria.ru/20250422/safronov-2012851026.html

Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет

Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет - РИА Новости, 22.04.2025

Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет

Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T21:53:00+03:00

2025-04-22T21:53:00+03:00

2025-04-22T23:21:00+03:00

сша

россия

нью-йорк (город)

никас сафронов

дональд трамп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49865/20/498652071_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8d72030fcfbea96c7150bc82b1313d98.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и добавил важные элементы, такие как фирменная кепка и статуя Свободы. Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов. "Конечно, исторический был процесс - написать его в тот момент, когда на него было покушение, в него стреляли. Вот эта разбрызганная кровь по его правой щеке - я тоже сохранил. Но его мужественное лицо, смотрящее гордо с надеждой на то, что все будет с ним хорошо", - рассказал Сафронов. Он отметил, что увидел обложку в журнале Times, где Трамп был изображен в окружении своих помощников, которые его пытаются спасти, но "все равно поднимает руку вверх, говоря о том, что "я не сдаюсь, я буду бороться и дальше". "Я взялся за эту работу и стал думать, как его изобразить. Я взял материал, который был в интернете, но я убрал всех лишних людей, всех действующих. Взял полуопущенный флаг, поставил на фоне, и, конечно, вспомнил про статую Свободы. Потом узнал, что он родился в Нью-Йорке, и я изобразил набережную, а сзади Нью-Йорк", - рассказал художник. Сафронов подчеркнул, что ему важно было уделить внимание деталям. "Я стал изображать, создавая те элементы, которые, мне казалось важны, то есть кепка - понятно, на обратной стороне "Америка станет великой", и флаг, который он пытается своей рукой и жестом поднять. Все это символично", - подчеркнул художник. Он добавил, что именно этот портрет является не совсем классическим, а скорее историческим, "на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире". "Мне приятно, что я поучаствовал в этом мировом процессе своим искусством. Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина, как в Америке, так и во всем мире. Такие работы обычно без цены - они бесценны", - заключил Сафронов.

https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html

https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html

сша

россия

нью-йорк (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, нью-йорк (город), никас сафронов, дональд трамп, владимир путин