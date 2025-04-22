Рейтинг@Mail.ru
Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 22.04.2025 (обновлено: 23:21 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/safronov-2012851026.html
Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет
Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет - РИА Новости, 22.04.2025
Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет
Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T21:53:00+03:00
2025-04-22T23:21:00+03:00
сша
россия
нью-йорк (город)
никас сафронов
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49865/20/498652071_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_8d72030fcfbea96c7150bc82b1313d98.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и добавил важные элементы, такие как фирменная кепка и статуя Свободы. Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов. "Конечно, исторический был процесс - написать его в тот момент, когда на него было покушение, в него стреляли. Вот эта разбрызганная кровь по его правой щеке - я тоже сохранил. Но его мужественное лицо, смотрящее гордо с надеждой на то, что все будет с ним хорошо", - рассказал Сафронов. Он отметил, что увидел обложку в журнале Times, где Трамп был изображен в окружении своих помощников, которые его пытаются спасти, но "все равно поднимает руку вверх, говоря о том, что "я не сдаюсь, я буду бороться и дальше". "Я взялся за эту работу и стал думать, как его изобразить. Я взял материал, который был в интернете, но я убрал всех лишних людей, всех действующих. Взял полуопущенный флаг, поставил на фоне, и, конечно, вспомнил про статую Свободы. Потом узнал, что он родился в Нью-Йорке, и я изобразил набережную, а сзади Нью-Йорк", - рассказал художник. Сафронов подчеркнул, что ему важно было уделить внимание деталям. "Я стал изображать, создавая те элементы, которые, мне казалось важны, то есть кепка - понятно, на обратной стороне "Америка станет великой", и флаг, который он пытается своей рукой и жестом поднять. Все это символично", - подчеркнул художник. Он добавил, что именно этот портрет является не совсем классическим, а скорее историческим, "на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире". "Мне приятно, что я поучаствовал в этом мировом процессе своим искусством. Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина, как в Америке, так и во всем мире. Такие работы обычно без цены - они бесценны", - заключил Сафронов.
https://ria.ru/20250322/uitkoff-2006618743.html
https://ria.ru/20250322/kartina-2006683404.html
сша
россия
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49865/20/498652071_84:0:795:533_1920x0_80_0_0_3c9805711d0a636d8205de759d825748.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, нью-йорк (город), никас сафронов, дональд трамп, владимир путин
США, Россия, Нью-Йорк (город), Никас Сафронов, Дональд Трамп, Владимир Путин
Никас Сафронов рассказал, как создавал подаренный Трампу портрет

Никас Сафронов рассказал, что изобразил Трампа, который хочет мира во всем мире

© РИА Новости / Яков АндреевНикас Сафронов
Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Яков Андреев
Никас Сафронов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник России Никас Сафронов рассказал РИА Новости, что изобразил президента США Дональда Трампа после покушения, сохранив кровь на его щеке, и добавил важные элементы, такие как фирменная кепка и статуя Свободы.
Ранее американский телеканал CNN опубликовал портрет, который в марте президент РФ Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, на нем глава Белого дома изображен после попытки покушения, автором подарка оказался Сафронов.
© CNNАмериканский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© CNN
Американский телеканал CNN опубликовал портрет президента США Дональда Трампа, который написал художник Никас Сафронов
«
"Конечно, исторический был процесс - написать его в тот момент, когда на него было покушение, в него стреляли. Вот эта разбрызганная кровь по его правой щеке - я тоже сохранил. Но его мужественное лицо, смотрящее гордо с надеждой на то, что все будет с ним хорошо", - рассказал Сафронов.
Он отметил, что увидел обложку в журнале Times, где Трамп был изображен в окружении своих помощников, которые его пытаются спасти, но "все равно поднимает руку вверх, говоря о том, что "я не сдаюсь, я буду бороться и дальше".
«
"Я взялся за эту работу и стал думать, как его изобразить. Я взял материал, который был в интернете, но я убрал всех лишних людей, всех действующих. Взял полуопущенный флаг, поставил на фоне, и, конечно, вспомнил про статую Свободы. Потом узнал, что он родился в Нью-Йорке, и я изобразил набережную, а сзади Нью-Йорк", - рассказал художник.
Сафронов подчеркнул, что ему важно было уделить внимание деталям.
Дональд Трамп и Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Путин передал Трампу портрет президента США, заявил Уиткофф
22 марта, 04:22
«
"Я стал изображать, создавая те элементы, которые, мне казалось важны, то есть кепка - понятно, на обратной стороне "Америка станет великой", и флаг, который он пытается своей рукой и жестом поднять. Все это символично", - подчеркнул художник.
Он добавил, что именно этот портрет является не совсем классическим, а скорее историческим, "на котором изображен тот Дональд Трамп, который хочет мира во всем мире".
«
"Мне приятно, что я поучаствовал в этом мировом процессе своим искусством. Я думаю, что этот исторический момент, изображенный мною, останется как знаковая картина, как в Америке, так и во всем мире. Такие работы обычно без цены - они бесценны", - заключил Сафронов.
Художник Никас Сафронов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Художник высказался о подарке Путина Трампу
22 марта, 17:31
 
СШАРоссияНью-Йорк (город)Никас СафроновДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала