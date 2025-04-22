https://ria.ru/20250422/safronov-2012742224.html

Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства

Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства - РИА Новости, 22.04.2025

Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства

Народный художник РФ Никас Сафронов назвал художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели титаном мирового искусства, редким жизнелюбом и замечательным... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:57:00+03:00

2025-04-22T14:57:00+03:00

2025-04-22T14:57:00+03:00

культура

россия

москва

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зураб церетели

никас сафронов

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российская академия художеств

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов назвал художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели титаном мирового искусства, редким жизнелюбом и замечательным другом, выразив свои соболезнования. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. "Не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!". Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства - Зураб Константинович Церетели! Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие", - отметил Сафронов, слова которого приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что ему повезло узнать Церетели не только как соратника на поприще искусства, но и "человека доброго, теплого, чуткого и тонко чувствующего мир". "Он был по-настоящему народным - творил и жил про народ и для народа", - добавил Сафронов. По словам художника, Церетели остался в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, "кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения". Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".

https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html

https://ria.ru/20250422/panihida-2012721769.html

https://ria.ru/20250422/tsereteli-2012740696.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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