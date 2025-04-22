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Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства - РИА Новости, 22.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:57 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/safronov-2012742224.html
Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства
Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства - РИА Новости, 22.04.2025
Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства
Народный художник РФ Никас Сафронов назвал художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели титаном мирового искусства, редким жизнелюбом и замечательным... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:57:00+03:00
2025-04-22T14:57:00+03:00
культура
россия
москва
тбилиси
зураб церетели
никас сафронов
петр i
российская академия художеств
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов назвал художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели титаном мирового искусства, редким жизнелюбом и замечательным другом, выразив свои соболезнования. Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили. "Не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!". Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства - Зураб Константинович Церетели! Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие", - отметил Сафронов, слова которого приводит его пресс-служба. Он подчеркнул, что ему повезло узнать Церетели не только как соратника на поприще искусства, но и "человека доброго, теплого, чуткого и тонко чувствующего мир". "Он был по-настоящему народным - творил и жил про народ и для народа", - добавил Сафронов. По словам художника, Церетели остался в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, "кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения". Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади. Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
https://ria.ru/20250422/tsereteli-1918184284.html
https://ria.ru/20250422/panihida-2012721769.html
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россия, москва, тбилиси, зураб церетели, никас сафронов, петр i, российская академия художеств, умер зураб церетели
Культура, Россия, Москва, Тбилиси, Зураб Церетели, Никас Сафронов, Петр I, Российская академия художеств, Умер Зураб Церетели
Художник Сафронов назвал Церетели титаном мирового искусства

Художник Сафронов назвал Церетели титаном искусства и редким жизнелюбом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗураб Церетели
Зураб Церетели - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Зураб Церетели. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Народный художник РФ Никас Сафронов назвал художника-монументалиста, скульптора Зураба Церетели титаном мирового искусства, редким жизнелюбом и замечательным другом, выразив свои соболезнования.
Церетели ушел из жизни в возрасте 91 года в ночь на вторник. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с Церетели пройдет в среду в храме Христа Спасителя в Москве, а в субботу его похоронят в Дидубийском пантеоне в Тбилиси рядом с женой Инессой Андроникашвили.
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"Не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!". Сегодня нас покинула эпоха, глыба, титан мирового искусства - Зураб Константинович Церетели! Мне больно и грустно от потери редкого жизнелюба, замечательного друга, мецената, человека-таланта. Я соболезную всем, кто уважал его. А уважали и ценили его очень многие", - отметил Сафронов, слова которого приводит его пресс-служба.
Он подчеркнул, что ему повезло узнать Церетели не только как соратника на поприще искусства, но и "человека доброго, теплого, чуткого и тонко чувствующего мир".
"Он был по-настоящему народным - творил и жил про народ и для народа", - добавил Сафронов.
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По словам художника, Церетели остался в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, "кому посчастливилось знать его лично или хотя бы видеть его творения".
Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. В 1958-м окончил Тбилисскую государственную академию художеств по специальности "живописец-монументалист". С 1997 года был президентом Российской академии художеств. Он участвовал в масштабных проектах в Москве: координировал работы по воссозданию храма Христа Спасителя, отвечал за скульптурную часть бронзового обелиска в составе мемориального комплекса Победы на Поклонной горе, создал памятник Петру I на искусственном острове в месте слияния Москвы-реки и Водоотводного канала, разработал общее художественно-дизайнерское решение Манежной площади.
Скульптор удостоен множества орденов и наград: народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством".
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КультураРоссияМоскваТбилисиЗураб ЦеретелиНикас СафроновПетр IРоссийская академия художествУмер Зураб Церетели
 
 
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