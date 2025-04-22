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Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
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20:51 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rubio-2012843870.html
Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине
Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине - РИА Новости, 22.04.2025
Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине
Государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:51:00+03:00
2025-04-22T20:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Секретарь Рубио является занятым человеком… в этом конкретном случае, пока идут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать (на них - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Брюс отметила, что на переговорах в Лондоне будет участвовать спецпосланник американского президента Кит Келлог. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
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в мире, лондон, сша, украина, марко рубио, кит келлог, владимир зеленский
В мире, Лондон, США, Украина, Марко Рубио, Кит Келлог, Владимир Зеленский
Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине

Госсекретарь США Рубио не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине

© AP Photo / Richard DrewАмериканский сенатор от Флориды Марко Рубио
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Richard Drew
Американский сенатор от Флориды Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
«
"Секретарь Рубио является занятым человеком… в этом конкретном случае, пока идут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать (на них - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге.
Брюс отметила, что на переговорах в Лондоне будет участвовать спецпосланник американского президента Кит Келлог.
В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.
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В миреЛондонСШАУкраинаМарко РубиоКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
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