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Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине

Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине - РИА Новости, 22.04.2025

Госсекретарь США не будет участвовать в переговорах в Лондоне по Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T20:51:00+03:00

2025-04-22T20:51:00+03:00

2025-04-22T20:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио не будет принимать участие в переговорах в Лондоне по Украине, заявила официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс. "Секретарь Рубио является занятым человеком… в этом конкретном случае, пока идут встречи в Лондоне, он не будет присутствовать (на них - ред.)", - сообщила она журналистам на брифинге. Брюс отметила, что на переговорах в Лондоне будет участвовать спецпосланник американского президента Кит Келлог. В понедельник Владимир Зеленский заявил, что переговоры в Лондоне по Украине с участием представителей киевского режима, а также США, Франции и Великобритании пройдут 23 апреля.

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в мире, лондон, сша, украина, марко рубио, кит келлог, владимир зеленский