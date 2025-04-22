В "Ростехе" рассказали о системе "свой-чужой" для беспилотников
"Ростех" в 2025 году начнет производство системы "свой-чужой" для беспилотников
© Depositphotos.com / biosdiБеспилотный летательный аппарат
© Depositphotos.com / biosdi
Беспилотный летательный аппарат . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Холдинг "Ростеха" в 2025 году начнет производство системы "свой-чужой" для беспилотников, которая сможет работать на дальности до 100 километров, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех приступил к испытаниям системы идентификации беспилотников. Аппаратура работает по принципу "свой-чужой" и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика. К производству установочной партии оборудования планируется приступить уже в 2025 году", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ключевым элементом новой системы является устанавливаемый в дрон радиолокационный опознаватель. На первом этапе аппаратура будет работать со станциями, использующими российскую систему государственного опознавания. В "Ростехе" рассказали, что такие приборы, чтобы отличать свою технику от техники противника, применяются, например, в авиации.
Приемоответчик весит не более 90 граммов и потребляет мало энергии. За счёт этого изделие можно интегрировать в широкую линейку беспилотников гражданского и специального назначения, в том числе сельскохозяйственные или геодезические квадрокоптеры. Один из опытных образцов опознавателя проходит тестирование на дроне "Геодезия-401" производства компании Геоскан для аэрофотосъемки в городских условиях и на карьерах.
"Важность создания системы идентификации БПЛА недавно подчеркнул Президент России. Наш опознаватель уже прошел этап испытаний на электромагнитную совместимость с остальными системами дрона-носителя, и летом 2025 года предприятие приступит к летным испытаниям в составе БПЛА. Установочную партию приемо-ответчиков планируется выпустить до конца 2025 года", – сказали в "Росэле".
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