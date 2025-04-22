https://ria.ru/20250422/rossiya-2012794252.html

Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата

Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата - РИА Новости, 22.04.2025

Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата

Россия и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T17:19:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщается на сайте Кремля. Меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и управлением по вопросам окружающей среды Султаната Оман был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида. Переговоры лидеров России и Омана прошли в Кремле во вторник.

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цены на нефть, россия, оман, владимир путин, в мире