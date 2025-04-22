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Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата
Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата - РИА Новости, 22.04.2025
Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата
Россия и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T17:19:00+03:00
2025-04-22T17:19:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, сообщается на сайте Кремля. Меморандум о взаимопонимании между министерством экономического развития РФ и управлением по вопросам окружающей среды Султаната Оман был подписан по итогам переговоров президента России Владимира Путина и султана Омана Хейсама Бен Тарека Аль Саида. Переговоры лидеров России и Омана прошли в Кремле во вторник.
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цены на нефть, россия, оман, владимир путин, в мире
Цены на нефть, Россия, Оман, Владимир Путин, В мире
Россия и Оман подписали меморандум по вопросам изменения климата
Россия и Оман подписали меморандум о взаимопонимании по проблемам климата