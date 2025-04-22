https://ria.ru/20250422/rossiya-2012746780.html

В Грузии выступили с неожиданным заявлением о России

В Грузии выступили с неожиданным заявлением о России - РИА Новости, 22.04.2025

В Грузии выступили с неожиданным заявлением о России

Идеи о победе над Россией военным путем или с помощью санкций оказались иллюзорными, заявила член движения "Единая нейтральная Грузия" Нана Какабадзе, ее слова... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T15:11:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Идеи о победе над Россией военным путем или с помощью санкций оказались иллюзорными, заявила член движения "Единая нейтральная Грузия" Нана Какабадзе, ее слова приводит газета "Взгляд"."Практика отправила в прошлое иллюзии о том, что Украина с помощью НАТО могла победить Россию", — сказала она.Какабадзе отметила, что сегодня Россия, несмотря на большое количество действующих против нее западных санкций, ведет переговоры с США об урегулировании конфликта на Украине с позиции победителя. Она также добавила, что те, кто предрекал стратегическое поражение России, теперь выступают за переговоры с ней.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент России Владимир Путин, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны. В то же время присоединившимся к рестрикциям государствам не хватает мужества признать провал антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html

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