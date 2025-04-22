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"В первую очередь". В Европе выступили с призывом из-за России - РИА Новости, 22.04.2025
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14:54 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rossiya-2012741871.html
"В первую очередь". В Европе выступили с призывом из-за России
"В первую очередь". В Европе выступили с призывом из-за России - РИА Новости, 22.04.2025
"В первую очередь". В Европе выступили с призывом из-за России
Западу необходимо прислушаться к России для урегулирования боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T14:54:00+03:00
2025-04-22T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Западу необходимо прислушаться к России для урегулирования боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works."Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне", — призвал Бо.По мнению бывшего военного, Запад полностью игнорирует Россию в вопросе конфликта на Украине.Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией.В понедельник российский лидер Владимир Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
https://ria.ru/20250422/ukraina-2012713082.html
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в мире, россия, украина, жак бо, дмитрий песков, нато, владимир путин, европа
В мире, Россия, Украина, Жак Бо, Дмитрий Песков, НАТО, Владимир Путин, Европа
"В первую очередь". В Европе выступили с призывом из-за России

Полковник Бо призвал прислушаться к России для решения конфликта на Украине

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Западу необходимо прислушаться к России для урегулирования боевых действий на Украине, заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Dialogue Works.
«
"Когда мы говорим о решении украинского конфликта, в первую очередь, вне зависимости от того, одерживают ли они победу или нет, следует прислушаться к тому, что скажут россияне", — призвал Бо.
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Вчера, 13:02
По мнению бывшего военного, Запад полностью игнорирует Россию в вопросе конфликта на Украине.
Во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что при желании и открытости Украины должны быть предприняты шаги, чтобы юридически расчистить препятствия для переговоров с Россией.
В понедельник российский лидер Владимир Путин заявил, что предложение о введении моратория на удары по объектам гражданской инфраструктуры нужно обсудить в двустороннем порядке с Украиной.
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