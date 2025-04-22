https://ria.ru/20250422/rossiya-2012734493.html

Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты

Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты - РИА Новости, 22.04.2025

Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты

Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T14:29:00+03:00

2025-04-22T14:29:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия и Оман активизировали культурно-гуманитарные контакты, растет туристический поток между странами, следует из материалов к визиту султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида в Россию. "Заметно активизировались культурно-гуманитарные контакты. В феврале в Омане стартовали известные "Русские сезоны", - говорится в документе. Кроме того, отмечается, что по итогам 2024 года турпоток из России в Оман составил 18,1 тысячи поездок, оманские туристы в свою очередь совершили 9,5 тысячи туристических визитов. "Этому способствует наличие прямых авиарейсов "Оман Эйр" между Москвой и Маскатом (6 раз в неделю) и открытие в ноябре 2024 года турофисов Омана в Москве и Санкт-Петербурге", - следует из материалов.

https://ria.ru/20250419/oman-2012275632.html

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