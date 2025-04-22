https://ria.ru/20250422/rossija-2012683466.html

Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России

Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России - РИА Новости, 22.04.2025

Louis Vuitton зарегистрировал новый товарный знак в России

Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T11:16:00+03:00

2025-04-22T11:16:00+03:00

2025-04-22T11:32:00+03:00

экономика

россия

украина

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

louis vuitton

hermes

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в России, выяснило РИА Новости, изучив базу Роспатента.Компания подала заявку в октябре 2024 года, Роспатент одобрил ее в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию.Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране.В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.Ранее ведомство также зарегистрировало товарные знаки автомобильных компаний KIA и Hyundai.Согласно документам, Louis Vuitton планирует производить и продавать в России ювелирные украшения и бижутерию. Ранее бренд, предположительно, анонимно подал в Роспатент не менее 80 заявок для регистрации своего товарного знака в стране. В марте 2022 года французские модные дома Louis Vuitton, Hermes, а также Chanel временно закрыли свои бутики в России из-за ситуации вокруг Украины, сообщало агентство Франс-Пресс со ссылкой на заявления представителей компаний.

https://ria.ru/20250421/registratsiya-2012509366.html

https://ria.ru/20250417/ikea-2011880788.html

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экономика, россия, украина, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), louis vuitton, hermes