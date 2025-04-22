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Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 22.04.2025

Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T00:41:00+03:00

2025-04-22T00:41:00+03:00

2025-04-22T00:41:00+03:00

общество

россия

ростовская область

красноярский край

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. "В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий - в 50 регионах России обработано более 9,2 тысячи гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тысячи гектаров. Ситуация - на контроле Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.

https://ria.ru/20250326/kleschi-1749300197.html

россия

ростовская область

красноярский край

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общество, россия, ростовская область, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)