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Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 22.04.2025
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00:41 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rospotrebnadzor-2012631614.html
Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита
Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 22.04.2025
Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита
Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:41:00+03:00
2025-04-22T00:41:00+03:00
общество
россия
ростовская область
красноярский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. "В России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей", - рассказали в пресс-службе. Там уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях. "В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий - в 50 регионах России обработано более 9,2 тысячи гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тысячи гектаров. Ситуация - на контроле Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.
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ростовская область
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общество, россия, ростовская область, красноярский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Ростовская область, Красноярский край, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор рассказал, сколько россиян привились от энцефалита

Роспотребнадзор: более 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкИсследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора
Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Свыше 1,6 миллиона россиян привились от клещевого энцефалита в 2025 году, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
России свыше 1,6 миллиона человек сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита в текущем году. По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские организации обратилось более 15 тысяч граждан в связи с укусами клещей", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемеровской, Свердловской, Челябинской, Тюменской, Иркутской и Ростовской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.
"В целях профилактики проводится акарицидная обработка территорий - в 50 регионах России обработано более 9,2 тысячи гектаров. К предстоящему летнему открытию детских оздоровительных учреждений в 2025 году запланированы акарицидные обработки на 40,3 тысячи гектаров. Ситуация - на контроле Роспотребнадзора", - пояснили в ведомстве.
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ОбществоРоссияРостовская областьКрасноярский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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