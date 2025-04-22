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Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы - РИА Новости, 22.04.2025
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00:52 22.04.2025 (обновлено: 10:40 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/rosobrnadzor-2012632105.html
Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы
Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы - РИА Новости, 22.04.2025
Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы
Рособрнадзор направил Минпросвещения РФ предложение по наделению Всероссийской проверочной работы (ВПР) статуса итоговой контрольной работы, об этом РИА Новости РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T00:52:00+03:00
2025-04-22T10:40:00+03:00
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рособрнадзор направил Минпросвещения РФ предложение по наделению Всероссийской проверочной работы (ВПР) статуса итоговой контрольной работы, об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. "В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы", - говорится в сообщении. В Рособрнадзоре напомнили, что при формировании образовательных программ школам необходимо учитывать, что количество контрольных работ не должно превышать 10% учебного времени, отведенного на конкретный учебный предмет. В ведомстве считают, что принятие такого решения будет являться логическим продолжением мероприятий по формированию единого образовательного пространства в РФ. Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся. Данные работы включены в перечень мероприятий по оценке качества образования.
https://ria.ru/20250418/gosduma-2011946066.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор предложил дать ВПР статус итоговой контрольной работы

Рособрнадзор предложил наделить ВПР статусом итоговой контрольной работы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкШкольники во время урока
Школьники во время урока - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Школьники во время урока. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рособрнадзор направил Минпросвещения РФ предложение по наделению Всероссийской проверочной работы (ВПР) статуса итоговой контрольной работы, об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
"В целях исключения перегрузки детей дополнительными итоговыми контрольными работами Рособрнадзором в адрес Минпросвещения России были направлены предложения по введению ВПР в качестве итоговой контрольной работы", - говорится в сообщении.
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В Госдуме предложили мораторий на всероссийские проверочные работы в школах
18 апреля, 04:09
В Рособрнадзоре напомнили, что при формировании образовательных программ школам необходимо учитывать, что количество контрольных работ не должно превышать 10% учебного времени, отведенного на конкретный учебный предмет.
В ведомстве считают, что принятие такого решения будет являться логическим продолжением мероприятий по формированию единого образовательного пространства в РФ.
Всероссийские проверочные работы проводятся в целях осуществления мониторинга уровня и качества подготовки обучающихся. Ежегодно в ВПР принимают участие более 7,5 миллиона обучающихся. Данные работы включены в перечень мероприятий по оценке качества образования.
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19 апреля, 03:36
 
ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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