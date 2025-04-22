https://ria.ru/20250422/roskomnadzor-2012654628.html
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров - РИА Новости, 22.04.2025
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:07:00+03:00
2025-04-22T09:07:00+03:00
2025-04-22T09:07:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. "С 23:00 21.04 по 04:00 22.04 наблюдались сбои в работе иностранных мессенджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", - сказали в ведомстве. Пользователи Telegram ночью сообщали о сбоях в работе мессенджера. Пик жалоб наблюдался в 23.45 мск - более 2,1 тысячи, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали жалобы на работу WhatsApp.
https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc.
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров
РКН: иностранные мессенджеры вернулись к штатной работе после ночных сбоев