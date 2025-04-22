Рейтинг@Mail.ru
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:07 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/roskomnadzor-2012654628.html
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров - РИА Новости, 22.04.2025
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров
Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T09:07:00+03:00
2025-04-22T09:07:00+03:00
технологии
telegram
whatsapp inc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_0:124:2419:1485_1920x0_80_0_0_51ead396e887b4909412d9f6f75d01ad.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. "С 23:00 21.04 по 04:00 22.04 наблюдались сбои в работе иностранных мессенджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", - сказали в ведомстве. Пользователи Telegram ночью сообщали о сбоях в работе мессенджера. Пик жалоб наблюдался в 23.45 мск - более 2,1 тысячи, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали жалобы на работу WhatsApp.
https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002836303_138:0:2282:1608_1920x0_80_0_0_cb227a12ff4db69060960eb366140997.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, telegram, whatsapp inc.
Технологии, Telegram, WhatsApp Inc.
РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров

РКН: иностранные мессенджеры вернулись к штатной работе после ночных сбоев

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно.
"С 23:00 21.04 по 04:00 22.04 наблюдались сбои в работе иностранных мессенджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", - сказали в ведомстве.
Пользователи Telegram ночью сообщали о сбоях в работе мессенджера. Пик жалоб наблюдался в 23.45 мск - более 2,1 тысячи, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали жалобы на работу WhatsApp.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
В РКН рассказали о блокировке материалов с рекламой VPN
10 апреля, 06:15
 
ТехнологииTelegramWhatsApp Inc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала