https://ria.ru/20250422/roskomnadzor-2012654628.html

РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров

РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров - РИА Новости, 22.04.2025

РКН сообщил о ночных сбоях в работе иностранных мессенджеров

Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T09:07:00+03:00

2025-04-22T09:07:00+03:00

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор сообщил РИА Новости, что ночью фиксировал сбой в работе иностранных мессенджеров, но сейчас все работает штатно. "С 23:00 21.04 по 04:00 22.04 наблюдались сбои в работе иностранных мессенджеров. В настоящее время проблем в их работе нет", - сказали в ведомстве. Пользователи Telegram ночью сообщали о сбоях в работе мессенджера. Пик жалоб наблюдался в 23.45 мск - более 2,1 тысячи, следует из данных ресурса для отслеживания сбоев Downdetector. Также поступали жалобы на работу WhatsApp.

https://ria.ru/20250410/roskomnadzor-2010374654.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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