Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область
Рогов: ВСУ перебросили спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости.
В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.