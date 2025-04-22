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Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область - РИА Новости, 22.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rogov-2012645254.html
Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область
Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область - РИА Новости, 22.04.2025
Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область
Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T06:07:00+03:00
2025-04-22T06:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир рогов
владимир путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости. В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам. Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
https://ria.ru/20250421/rogov-2012450144.html
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россия, украина, владимир рогов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Рогов, Владимир Путин
Рогов рассказал о переброске операторов БПЛА ВСУ в Запорожскую область

Рогов: ВСУ перебросили спецгруппы с ударными дронами в Запорожскую область

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска воспользовались перемирием для переброски новых сил, включая обученные западными специалистами спецгруппы с ударными дронами, в Запорожскую область, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Противник воспользовался перемирием для переброски новых сил на ореховское и степногорское направления Запорожской линии фронта", - сказал Рогов РИА Новости.
В частности, по его словам, на линию фронта прибыли спецгруппы по управлению ударным дронами, которые прошли подготовку у западных специалистов и оснащены оборудованием по последним разработкам.
Пасхальное перемирие было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным, оно действовало с 18.00 19 апреля до 00.00 21 апреля. Президент заявил, что исходит из того, что Украина последует примеру России. При этом Путин отметил, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника. В понедельник МО РФ сообщило, что за время перемирия было зафиксировано 4900 его нарушений украинской стороной.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Рогов рассказал, что успели сделать ВСУ во время пасхального перемирия
Вчера, 09:44
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир РоговВладимир Путин
 
 
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