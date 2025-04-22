https://ria.ru/20250422/rogov-2012633171.html

Рогов назвал идею Зеленского о перемирии явкой с повинной

Рогов назвал идею Зеленского о перемирии явкой с повинной - РИА Новости, 22.04.2025

Рогов назвал идею Зеленского о перемирии явкой с повинной

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T01:20:00+03:00

2025-04-22T01:20:00+03:00

2025-04-22T01:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал предложение Владимира Зеленского о перемирии в небе явкой с повинной. Ранее Зеленский в своем Telegram-канале предложил отказаться от каких-либо ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданской инфраструктуре на срок не менее 30 суток с возможностью продления. "Предлагая объявить перемирие в небе, Зеленский фактически признал, что его боевики наносят удары по гражданской инфраструктуре российских регионов. А также признал факт того, что его режим использует гражданскую инфраструктуру для военных целей. Как говорится, на воре и шапка горит. Фактически это явка с повинной", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, боевики Зеленского продолжают терроризировать ударами по гражданской инфраструктуре новые регионы России, пытаясь помешать их развитию.

https://ria.ru/20250421/zelenskiy-2012443243.html

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россия, владимир зеленский, владимир рогов