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Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах

Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах - РИА Новости, 22.04.2025

Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах

Рейс авиакомпании Utair Москва - Сочи после вынужденной посадки в Минеральных Водах вылетел в аэропорт назначения в 18.16 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T23:38:00+03:00

2025-04-22T23:38:00+03:00

2025-04-22T23:56:00+03:00

сочи

москва

минеральные воды

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

ютэйр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Москва - Сочи после вынужденной посадки в Минеральных Водах вылетел в аэропорт назначения в 18.16 мск, сообщила Росавиация. Самолет вылетел из "Внуково" в Сочи утром 21 апреля. ﻿﻿Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения борт сел на запасном аэродроме в Минеральных Водах. "﻿﻿Из Минеральных Вод в аэропорт первоначального назначения Сочи перевозчик смог отправить воздушное судно только сегодня, в 18.16 мск. На борту находились 79 пассажиров. Остальные (90 человек) решили добираться до Сочи самостоятельно", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что из Сочи в Москву самолет с 88 пассажирами на борту вылетел в 20.42 мск. Около полуночи борт должен совершить посадку во "Внуково".

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сочи

москва

минеральные воды

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сочи, москва, минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ютэйр