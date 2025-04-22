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Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах
Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах - РИА Новости, 22.04.2025
Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах
Рейс авиакомпании Utair Москва - Сочи после вынужденной посадки в Минеральных Водах вылетел в аэропорт назначения в 18.16 мск, сообщила Росавиация. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T23:38:00+03:00
2025-04-22T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Рейс авиакомпании Utair Москва - Сочи после вынужденной посадки в Минеральных Водах вылетел в аэропорт назначения в 18.16 мск, сообщила Росавиация. Самолет вылетел из "Внуково" в Сочи утром 21 апреля. Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения борт сел на запасном аэродроме в Минеральных Водах. "Из Минеральных Вод в аэропорт первоначального назначения Сочи перевозчик смог отправить воздушное судно только сегодня, в 18.16 мск. На борту находились 79 пассажиров. Остальные (90 человек) решили добираться до Сочи самостоятельно", - сообщили в Росавиации. Там добавили, что из Сочи в Москву самолет с 88 пассажирами на борту вылетел в 20.42 мск. Около полуночи борт должен совершить посадку во "Внуково".
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сочи, москва, минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), ютэйр
Сочи, Москва, Минеральные Воды, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), ЮТэйр
Рейс Utair вылетел в Сочи после вынужденной посадки в Минводах
Рейс Utair Москва — Сочи вылетел после вынужденной посадки в Минводах