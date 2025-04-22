https://ria.ru/20250422/rakova-2012636195.html

Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы

Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы - РИА Новости, 22.04.2025

Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы

Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T02:58:00+03:00

2025-04-22T02:58:00+03:00

2025-04-22T02:58:00+03:00

общество

москва

анастасия ракова

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова.

https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html

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2025

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общество, москва, анастасия ракова