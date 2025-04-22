Рейтинг@Mail.ru
Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:58 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/rakova-2012636195.html
Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы
Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы - РИА Новости, 22.04.2025
Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы
Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T02:58:00+03:00
2025-04-22T02:58:00+03:00
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950932823_0:64:2926:1710_1920x0_80_0_0_9e3746e49fadbe23dd2897b3e72a0b2a.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950932823_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ba432ef64781a6aab17e24dc61a02886.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
Ракова рассказала о новых направлениях подготовки в колледжах столицы

Ракова: в колледжах откроют набор на девять новых направлений подготовки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнастасия Ракова
Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анастасия Ракова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Набор на девять совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда, откроют в колледжах Москвы в этом году, сообщила в интервью РИА Новости заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"В этом году откроем набор на 9 совершенно новых направлений, которые отражают актуальные потребности рынка труда. Среди них: веб-разработка, интеллектуальные интегрированные системы, квантовые коммуникации, разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности, техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов", - рассказала Ракова.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Ракова рассказала о запуске программы по сохранению когнитивных навыков
17 марта, 15:59
 
ОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала