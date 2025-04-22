https://ria.ru/20250422/pvr-2012838788.html
В школах и домах культуры в Киржачском районе развернули ПВР
В школах и домах культуры в Киржачском районе развернули ПВР - РИА Новости, 22.04.2025
В школах и домах культуры в Киржачском районе развернули ПВР
Пункты временного размещения развернуты на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржачском районе Владимирской области, для перемещения граждан предоставлены... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T20:24:00+03:00
2025-04-22T20:24:00+03:00
2025-04-22T20:36:00+03:00
киржачский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв в воинской части во владимирской области
россия
происшествия
владимирская область
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пункты временного размещения развернуты на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржачском районе Владимирской области, для перемещения граждан предоставлены автобусы, сообщает пресс-служба МЧС России."На базе пяти школ и двух домов культуры развернуты пункты временного размещения города Киржач. Администрация района предоставила автобусы для перемещения граждан", - говорится в сообщении.Как сообщило Минобороны РФ, во вторник в результате возгорания на территории воинской части во Владимирской области произошла детонация боеприпасов, хранящихся на складе. По предварительной информации, пострадавших нет, причина возгорания - нарушение требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.
https://ria.ru/20250422/volontery-2012833236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киржачский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв в воинской части во владимирской области, россия, происшествия, владимирская область
Киржачский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв в воинской части во Владимирской области, Россия, Происшествия, Владимирская область
В школах и домах культуры в Киржачском районе развернули ПВР
МЧС: ПВР развернуты на базе пяти школ и двух домов культуры в Киржачском районе