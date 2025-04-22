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Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом - РИА Новости, 22.04.2025
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19:41 22.04.2025 (обновлено: 22:03 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012832443.html
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом - РИА Новости, 22.04.2025
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом
Президент России Владимир Путин назвал теракт под Пахалгамом в провинции Джамму и Кашмир в Индии жестоким преступлением, которое не может иметь никаких... РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:41:00+03:00
2025-04-22T22:03:00+03:00
в мире
индия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал теракт под Пахалгамом в провинции Джамму и Кашмир в Индии жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.Как ранее сообщили источники в полиции Индии, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами. Это популярное туристическое место.&quot;Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание&quot;, — говорится в заявлении.Российский лидер выразил готовность к наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма."Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — добавил глава государства.Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов погибли не менее 27 человек, среди них два иностранца. Также 13 человек получили ранения. Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с формированием "Лашкар-и-Тайба"*.* Террористическая группировка, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250224/indija-2001208987.html
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в мире, индия, владимир путин, россия, джамму
В мире, Индия, Владимир Путин, Россия, Джамму
Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом

Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с терактом под Пахалгамом

© Getty Images / Getty Images/Hindustan Times/Waseem AndrabiМедики спасают раненого после нападения террористов в провинции Джамму и Кашмир на севере Индии
Медики спасают раненого после нападения террористов в провинции Джамму и Кашмир на севере Индии - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© Getty Images / Getty Images/Hindustan Times/Waseem Andrabi
Медики спасают раненого после нападения террористов в провинции Джамму и Кашмир на севере Индии
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал теракт под Пахалгамом в провинции Джамму и Кашмир в Индии жестоким преступлением, которое не может иметь никаких оправданий, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Как ранее сообщили источники в полиции Индии, двое вооруженных людей в камуфляже открыли беспорядочную стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку. Нападение произошло в долине Байсаран, известной своими лесами, чистыми озерами и лугами. Это популярное туристическое место.
«

"Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий террористического акта под городом Пахалгам, жертвами которого стали мирные люди — граждане различных стран. Это жестокое преступление не может иметь никаких оправданий. Рассчитываем, что его организаторы и исполнители понесут заслуженное наказание", — говорится в заявлении.

Российский лидер выразил готовность к наращиванию взаимодействия с индийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма.
"Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", — добавил глава государства.
Ранее телеканал News18 со ссылкой на источники в полиции сообщил, что результате нападения террористов погибли не менее 27 человек, среди них два иностранца. Также 13 человек получили ранения. Отмечается, что ответственность за нападение взяла на себя группировка "Фронт сопротивления", связанная с формированием "Лашкар-и-Тайба"*.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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