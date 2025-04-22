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Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
19:01 22.04.2025 (обновлено: 19:23 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012822914.html
Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией
Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией
Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T19:01:00+03:00
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россия
владимир путин
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
патриарх сербский порфирий
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал.Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас", - сказал президент, обращаясь к патриарху Кириллу."Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах", - отметил Путин.
https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html
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россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), патриарх сербский порфирий
Россия, Владимир Путин, Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Патриарх Сербский Порфирий
Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией

Путин: на Западе сейчас есть силы, которые стремятся восстановить отношения с РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал.
Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
«
"Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас", - сказал президент, обращаясь к патриарху Кириллу.
"Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах", - отметил Путин.
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