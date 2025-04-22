Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией
Путин: на Западе сейчас есть силы, которые стремятся восстановить отношения с РФ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал.
Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
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"Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас", - сказал президент, обращаясь к патриарху Кириллу.
"Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах", - отметил Путин.