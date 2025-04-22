https://ria.ru/20250422/putin-2012822914.html

Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией

Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией - РИА Новости, 22.04.2025

Путин: на Западе есть силы, стремящиеся восстановить отношения с Россией

Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T19:01:00+03:00

2025-04-22T19:01:00+03:00

2025-04-22T19:23:00+03:00

россия

владимир путин

религия

патриарх кирилл (владимир гундяев)

патриарх сербский порфирий

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на Западе сегодня есть силы, которые стремятся к восстановлению отношений с Россией, возрождению духовных начал.Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Вы упоминали о том, что происходит западнее от нас. Но мы все хорошо знаем, мы все видели, были свидетелями вашей встречи с папой Римским, который в эти пасхальные дни ушел от нас", - сказал президент, обращаясь к патриарху Кириллу."Это мне кажется тоже говорит о том, что и на Западе есть еще люди, есть силы, духовные силы, которые стремятся к восстановлению отношений, возрождению духовных начал западной культуры, которая, кто бы что ни говорил, основана на христианских началах", - отметил Путин.

https://ria.ru/20250422/patriarkh-2012825190.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), патриарх сербский порфирий