https://ria.ru/20250422/putin-2012820937.html

Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой

Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой - РИА Новости, 22.04.2025

Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:55:00+03:00

2025-04-22T18:55:00+03:00

2025-04-22T18:55:00+03:00

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пасха

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой. Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. "Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, владимир путин, пасха