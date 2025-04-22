Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой
Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой.
Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
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"Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник", - сказал Путин на встрече.
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