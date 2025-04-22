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Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой - РИА Новости, 22.04.2025
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
18:55 22.04.2025
https://ria.ru/20250422/putin-2012820937.html
Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой
Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой - РИА Новости, 22.04.2025
Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:55:00+03:00
2025-04-22T18:55:00+03:00
религия
россия
владимир путин
пасха
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой. Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. "Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250419/patriarkh-2012239122.html
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россия, владимир путин, пасха
Религия, Россия, Владимир Путин, Пасха
Путин поздравил патриарха Сербского с Пасхой

Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием в Кремле
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Сербского Порфирия с наступившей Пасхой.
Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
«
"Позвольте поздравить вас с праздником Светлой Пасхи. Это наш общий светлый праздник", - сказал Путин на встрече.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 19.04.2025
Патриарх Кирилл обратился к верующим с пасхальным посланием
19 апреля, 10:03
 
РелигияРоссияВладимир ПутинПасха
 
 
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