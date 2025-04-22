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Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 22.04.2025
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Религия
 
18:50 22.04.2025 (обновлено: 20:50 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012819682.html
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 22.04.2025
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:50:00+03:00
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религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. "Святейший Патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях по православию", - сказал Путин на встрече.
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Путин на встрече с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием
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россия, владимир путин
Религия, Россия, Владимир Путин
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей

Путин: патриарх Кирилл активно укрепляет традиционные ценности в России

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России.
Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
"Святейший Патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях по православию", - сказал Путин на встрече.
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