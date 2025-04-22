https://ria.ru/20250422/putin-2012819682.html
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 22.04.2025
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей
Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:50:00+03:00
2025-04-22T18:50:00+03:00
2025-04-22T20:50:00+03:00
религия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. "Святейший Патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях по православию", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20250421/papa-2012584034.html
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Путин на встрече с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием
Путин на встрече с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием
2025-04-22T18:50
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россия, владимир путин
Религия, Россия, Владимир Путин
Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей
Путин: патриарх Кирилл активно укрепляет традиционные ценности в России