https://ria.ru/20250422/putin-2012819682.html

Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей

Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей - РИА Новости, 22.04.2025

Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей

Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:50:00+03:00

2025-04-22T18:50:00+03:00

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религия

россия

владимир путин

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил усилия патриарха Кирилла по укреплению традиционных ценностей в России. Путин во вторник встретился в Кремле с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием. "Святейший Патриарх очень много усилий предпринимает для того, чтобы укреплять наши традиционные ценности, наши духовные начала. И всегда, когда мы встречаемся, мы вспоминаем и говорим о наших братьях по православию", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20250421/papa-2012584034.html

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Путин на встрече с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием Путин на встрече с патриархом Кириллом и патриархом Сербским Порфирием 2025-04-22T18:50 true PT1M36S

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россия, владимир путин