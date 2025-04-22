https://ria.ru/20250422/putin-2012816415.html
Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией
Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 22.04.2025
Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией
Президент России Владимир Путин отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений между народами РФ и Сербии. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:37:00+03:00
2025-04-22T18:37:00+03:00
2025-04-22T18:44:00+03:00
россия
сербия
владимир путин
патриарх сербский порфирий
сербская православная церковь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений между народами РФ и Сербии. Путин во вторник встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием. "Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами", - сказал Путин.
https://ria.ru/20250307/putin-2003678106.html
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россия, сербия, владимир путин, патриарх сербский порфирий, сербская православная церковь
Россия, Сербия, Владимир Путин, Патриарх Сербский Порфирий, Сербская православная церковь
Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией
Путин отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений с РФ