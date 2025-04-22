https://ria.ru/20250422/putin-2012816415.html

Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией

Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией - РИА Новости, 22.04.2025

Путин отметил вклад Сербской церкви в укрепление отношений с Россией

Президент России Владимир Путин отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений между народами РФ и Сербии. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:37:00+03:00

2025-04-22T18:37:00+03:00

2025-04-22T18:44:00+03:00

россия

сербия

владимир путин

патриарх сербский порфирий

сербская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012817466_0:71:3127:1830_1920x0_80_0_0_8a4450438c4cd4e5732aa7c97b041eca.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил вклад Сербской православной церкви в укрепление отношений между народами РФ и Сербии. Путин во вторник встретился в Кремле с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Патриархом Сербским Порфирием. "Знаю, что Сербская православная церковь вносит существенный вклад в укрепление отношений между нашими народами", - сказал Путин.

https://ria.ru/20250307/putin-2003678106.html

россия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сербия, владимир путин, патриарх сербский порфирий, сербская православная церковь