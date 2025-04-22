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Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
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18:34 22.04.2025 (обновлено: 18:46 22.04.2025)
https://ria.ru/20250422/putin-2012816086.html
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин
Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:34:00+03:00
2025-04-22T18:46:00+03:00
россия
балканы
владимир путин
сербия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии.Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Знаем, что ситуация на Балканах непростая. И знаем о ваших усилиях в укреплении позиции Сербии", - сказал Путин, обращаясь к патриарху Сербскому.
https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html
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россия, балканы, владимир путин, сербия
Россия, Балканы, Владимир Путин, Сербия
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин

Путин: ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии.
Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием.
«
"Знаем, что ситуация на Балканах непростая. И знаем о ваших усилиях в укреплении позиции Сербии", - сказал Путин, обращаясь к патриарху Сербскому.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Путин оценил союзнические отношения между Россией и Сербией
Вчера, 18:27
 
РоссияБалканыВладимир ПутинСербия
 
 
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