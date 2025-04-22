https://ria.ru/20250422/putin-2012816086.html

Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин

Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025

Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин

Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:34:00+03:00

2025-04-22T18:34:00+03:00

2025-04-22T18:46:00+03:00

россия

балканы

владимир путин

сербия

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии.Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Знаем, что ситуация на Балканах непростая. И знаем о ваших усилиях в укреплении позиции Сербии", - сказал Путин, обращаясь к патриарху Сербскому.

https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html

россия

балканы

сербия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, балканы, владимир путин, сербия