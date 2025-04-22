https://ria.ru/20250422/putin-2012816086.html
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин - РИА Новости, 22.04.2025
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин
Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-22T18:34:00+03:00
2025-04-22T18:34:00+03:00
2025-04-22T18:46:00+03:00
россия
балканы
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает, завил президент России Владимир Путин, отметив усилия Сербской церкви по усилению позиции Сербии.Путин во вторник провел встречу с патриархом Московским и всея Руси Кириллом и патриархом Сербским Порфирием."Знаем, что ситуация на Балканах непростая. И знаем о ваших усилиях в укреплении позиции Сербии", - сказал Путин, обращаясь к патриарху Сербскому.
https://ria.ru/20250422/putin-2012814592.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балканы, владимир путин, сербия
Россия, Балканы, Владимир Путин, Сербия
Россия знает о непростой ситуации на Балканах, заявил Путин
Путин: ситуация на Балканах непростая, Россия об этом знает